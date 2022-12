बर्फीली हवाओं ने बुनी कोहरे की चादर

सर्दी का सितम शुरू हो गया है। आबो-हवा ने सर्दी के साथ मिल कर कोहरे की चादर बुन ली है।

दिल्ली में सोमवार को इस मौसम का पहला घना कोहरा छाया। फोटो- जनसत्‍ता।

