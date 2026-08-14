पुणे से दानापुर जा रही स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में सांप दिखाई देने के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। गुरुवार को ट्रेन के S2 कोच में एक यात्री ने सांप को देखा। बताया गया कि सांप ऊपरी बर्थ के पास एक गैप में छिपा हुआ था और कभी-कभी अपना सिर बाहर निकाल रहा था। इससे यात्रियों में डर का माहौल बन गया।

पुणे-दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 01449) पुणे से करीब 3.40 बजे रवाना हुई थी और लगभग 6 बजे दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन पहुंची। बताया गया कि पटास के पास एक यात्री की नजर सांप पर पड़ी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाते हुए ट्रेन को दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन पर रोक दिया।

यात्रियों को S2 कोच से निकाला गया

सांप दिखाई देने की सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की मदद से S2 कोच के यात्रियों को दूसरे डिब्बों में भेज दिया गया। इसके बाद पूरे कोच को खाली कर सील कर दिया गया, ताकि किसी तरह का खतरा न रहे।

सर्पमित्र की टीम ने की तलाश

सांप को पकड़ने के लिए ‘सर्पमित्र’ संस्था के स्वयंसेवकों को बुलाया गया। टीम ने कोच में बर्थ, सीटों और संभावित छिपने वाली जगहों की गहन तलाशी ली, लेकिन सांप का पता नहीं चल सका।

पुणे मंडल के डिविजनल कमर्शियल मैनेजर और PRO हेमंत कुमार बेहरा ने बताया कि सांप नहीं मिलने के बावजूद कोच को एहतियात के तौर पर सील रखा गया। ट्रेन करीब एक घंटे तक दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन पर रुकी रही।

काष्टी में अलग किया गया कोच

अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन आगे बढ़ने के बाद करीब 8 बजे काष्टी पहुंची। यहां सांप वाले प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। इसके बाद मनमाड में उसकी जगह नया कोच जोड़ा गया, ताकि ट्रेन की आगे की यात्रा जारी रह सके।

कई ट्रेनों के संचालन पर पड़ा असर

सांप के कारण हुई इस पूरी कार्रवाई का असर पुणे-दौंड-सोलापुर रूट और पुणे-दौंड कॉर्ड लाइन पर ट्रेन परिचालन पर भी पड़ा। इसके अलावा अहिल्यानगर के रास्ते चलने वाली कुछ यात्री ट्रेनों के भी प्रभावित होने और देरी से चलने की सूचना सामने आई।

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