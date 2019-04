तमिलनाडु के एक एटीएम में सांप निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो को न्यूज एजेंसी ANI ने पोस्ट किया है। बता दें कि सांप प्रदेश के कोयंबटूर जिले में एक एटीएम के अंदर मिला है। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कौन से एटीएम में मिला सांप: बता दें कि यह वाकया मंगलवार (23 अप्रैल) का है। यहां कोयंबटूर के थनीरपंडाल रोड के पास एक एटीएम के अंदर सांप पाया गया। सांप की जानकारी मिलते ही स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा, जिसने सांप को पकड़ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप पकड़ना स्नेक कैचर के लिए आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे सफलता मिल गई। साथ ही, वीडियो में दिख रहा है कि सांप एटीएम के अंदर था और स्नेक कैचर ने उसे देखते ही पूंछ पकड़कर निकाल लिया।

#WATCH Tamil Nadu: A Snake found inside an ATM near Thaneerpandal Road in Coimbatore; later rescued by a snake catcher. ( 23.04.2019) pic.twitter.com/Yk6YSOIQVn

