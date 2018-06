भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक विधायक अटपटे बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने लोगों को खुलेआम सलाह देते कहा था कि अगर तस्करी ही करनी है, तो सोने की करो। ड्रग्स की तस्करी के मुकाबले इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। बीजेपी एमएलए ने जब यह बयान दिया, उस दौरान कुछ लोगों ने उनका वीडियो बना लिया था। बुधवार (31 मई) को बीजेपी एमएलए का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया।

यह मामला राजस्थान में जोधपुर जिले के बिलारा शहर का है। अर्जुन लाल गर्ग यहीं से बीजेपी एमएलए हैं। वायरल वीडियो में देवासी समुदाय के लोगों के सामने वह कहते दिखे, “ड्रग्स की तस्करी के बजाय सोने की तस्करी करने पर अगर कोई पकड़ा जाता है, तो उसे आसानी से बेल मिल जाती है।” यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सोने की तस्करी करने की गिरफ्तार होना गर्व की बात होती है।

गर्ग ने इस टिप्पणी से पहले कहा था कि उन्हें हैरानी होती है कि जोधपुर की जेल में नारकोटिक्स एंड सायकोट्रोपिक सबस्टैंसेज (एनडीपीएस) एक्ट के अंतर्गत भारी संख्या में देवासी समुदाय के लोग बंद थे। उन्होंने कहा, “देवासियों ने ड्रग तस्करी के मामले में बाकी बिश्नोई समुदायों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।”

बकौल बीजेपी एमएलए, “अगर आप वाकई में कुछ अवैध धंधा चलाना चाहते हैं, तो सोने की तस्करी कीजिए। दोनों (सोने और ड्रग्स) की कीमतें बराबर हैं, मगर ड्रग्स के मुकाबले सोने में धंधा करना अधिक सुरक्षित है।”

#BREAKING Shocker from Rajasthan Neta, PM pushes for graft free Neta, BJP MLA gives ‘smuggling tips’, says ‘if you have decided to smuggle, then smuggle gold’ | LISTEN IN: Arjun Lal Garg, BJP MLA pic.twitter.com/6N5Yk2C6zc

— TIMES NOW (@TimesNow) June 1, 2018