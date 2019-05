उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अब तक 7 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। मामले की जानकारी मिलते ही स्मृति ईरानी दिल्ली से अमेठी पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने सुरेंद्र सिंह की अर्थी को कांधा भी दिया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र के परिवार को ढांढस बंधाते वक्त स्मृति भावुक हो गई थीं और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

बेटे ने कांग्रेस पर लगाया आरोप: सुरेंद्र सिंह के बेटे का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके पिता काफी ज्यादा सक्रिय रहते थे। वह हर वक्त संसदीय क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करते रहते थे और सिर्फ खाना खाने के लिए घर आते थे। बेटे का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते उनके पिता की हत्या की गई है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है।

#WATCH BJP MP from Amethi, Smriti Irani lends a shoulder to mortal remains of Surendra Singh, ex-village head of Barauli, Amethi, who was shot dead last night. pic.twitter.com/jQWV9s2ZwY

— ANI (@ANI) May 26, 2019