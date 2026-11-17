Delhi News: मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ‘शीश महल’ को आम जनता के लिए खोल देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्मा ने कहा कि आम लोगों के दौरे के लिए टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। सरकार अगले दो-तीन दिनों में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष दौरा आयोजित करेगी, जिसकी पूरी जानकारी बुधवार को दी जाएगी।

प्रवेश वर्मा ने कहा, “दिल्ली की जनता लंबे समय से ‘शीश महल’ को देखना चाहती थी, पहले कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ था कि इस शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस में बदल दिया जाएगा। लेकिन, जनता की मांग को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि शीश महल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहां आने की प्रक्रिया, टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन जैसी बाकी डिटेल जल्द ही बताई जाएगी।”

#WATCH | Delhi: Delhi Minister Parvesh Verma says, "For years, the people of Delhi have wanted to see the Sheesh Mahal…it was previously decided in a Cabinet meeting that this Sheesh Mahal would be converted into a State Guest House. However, in response to the demands of the… pic.twitter.com/IEZrEKvxM4 — ANI (@ANI) November 17, 2026

हम जनता को पूरी जगह देखने का मौका देंगे- प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार में मंत्री ने आगे कहा, “हम देश की मीडिया को दिखाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति, जिसने कभी दावा किया था कि वह न तो सरकारी गाड़ी लेगा और न ही सरकारी बंगला, उसने कई मौजूदा बंगलों, सर्वेंट क्वार्टरों और गैरेजों को तुड़वा दिया। फिर उसने यह ‘शीश महल’ बनवाया। हम जनता को पूरी जगह देखने का मौका देंगे, जहां वे खुद देख सकेंगे कि हर कमरे में स्मार्ट लाइटिंग लगी है, करोड़ों रुपये के पर्दे हैं और वियतनाम से मंगाया गया मार्बल लगा है। हर कोई अपनी आंखों से देख सकेगा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है।”

छठ पूजा बहुत श्रद्धा के साथ मनाई गई- प्रवेश वर्मा

इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से में कहीं भी झाग नहीं है। उन्होंने कहा कि ओखला बैराज के पास जहां भी ऐसी समस्या आती है, उसे सुलझाने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश के साथ बातचीत कर रही है। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि श्रद्धालुओं को छठ पूजा ऐसी जगहों पर मनाने के लिए मजबूर किया गया, जहां नदी में झाग भरा हुआ था। उन्होंने कहा, “छठ पूजा बहुत श्रद्धा के साथ मनाई गई और लाखों लोग तैयारियों से बेहद खुश थे। यह देखकर कि बीजेपी ने पूर्वांचली लोगों का दिल जीत लिया है, ‘आप’ को तकलीफ हो रही है।”

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना फिल्म धुरंधर के रहमान डकैती से की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोधी एस्टेट में केजरीवाल को जो बंगला आवंटित हुआ, उसकी तस्वीरें देखकर सभी हैरान हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…