Lok Sabha Election 2019: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी सोमवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए तंजावुर पहुंचे। इस दौरान उनपर चप्पल फेंकी गई। चप्पल फेंकने वाली शख्स की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद सीएम की सुरक्षा घेरे में सेंध को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनकी कार के ऊपर चप्पल पड़ी हुई है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे। 23 मई को चुनाव नतीजे घोषित होंगे।इसके चलते राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिए हैं।Mirror Now के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें यह वारदात कैद हुई है।

यह पहला मौका नहीं है इससे पहले सीएम पलनीस्वामीा को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि सीएम आवास के बाहर बम लगाया गया। हालांकि बाद में यह खबर गलत साबित हुई थी। बम रखने की बात को अफवाह बताया गया था। बाद में पुलिस ने तहकीकात करते हुए एक मानसिक रूप से विक्षिप्त 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने ही सोमवार (18March) सुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन कर दावा किया कि मुख्यमंत्री के आवास पर बम लगाया गया है।

#TamilNadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami was attacked with slippers while he was campaigning for the upcoming elections in Thanjavur. @madhavpramod1 with more details. pic.twitter.com/6GNyakqVos

— Mirror Now (@MirrorNow) April 1, 2019