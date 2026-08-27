पंजाब के रायकोट के नजदीकी गांव लस्सियां दी पत्ती उप्पल में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। एक मजदूर परिवार के दो मासूम बच्चों की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई।

पहले 7 वर्षीय बेटी ने दम तोड़ा और अब 8 वर्षीय बेटे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ही परिवार के दोनों बच्चों की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है।

एक ही बिस्तर पर सो रहे थे दोनों बच्चे

जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त की रात मेहनत-मजदूरी करने वाले अमनदीप सिंह के दोनों बच्चे, 7 वर्षीय बेटी जसप्रीत कौर और 8 वर्षीय बेटा जोबनप्रीत सिंह, घर में एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। इसी दौरान जहरीले सांप ने दोनों बच्चों को डस लिया।

बच्चों ने जब शरीर पर कुछ चुभने या काटने की बात अपने माता-पिता को बताई तो परिवार ने बिना देर किए दोनों को सिविल अस्पताल रायकोट पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने तक जसप्रीत कौर की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी।

अस्पताल पहुंचते ही बेटी ने तोड़ा दम

डॉक्टरों के मुताबिक, 7 वर्षीय जसप्रीत कौर की हालत गंभीर थी और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। वहीं, बेटे जोबनप्रीत सिंह की हालत भी नाजुक थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए लुधियाना स्थित सीएमसी अस्पताल रेफर किया गया।

परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद मासूम की जान बच जाएगी, लेकिन कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद जोबनप्रीत सिंह ने भी बुधवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

कुछ ही दिनों में उजड़ गया पूरा परिवार

एक ही घर में कुछ दिनों के अंतराल पर दो मासूम बच्चों की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। जिन बच्चों की चहचहाहट से घर गुलजार रहता था, वहां अब मातम पसरा हुआ है।

माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों मासूम भाई-बहन की दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। परिवार के दोनों चिराग बुझ जाने से हर आंख नम है और गांव में गम का माहौल बना हुआ है।

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दिल्ली के पंसाली चौक इलाके में ट्रैंफिक पुलिसकर्मी ने बहादुरी दिखाकर एक ट्रक ड्राइवर की जान बचा ली और बड़ा हादसा होने से रोक लिया। सुबह करीब 6:41 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे उसका 25 साल चालक साहिल दब गया। पैर फंसने के कारण वह खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।