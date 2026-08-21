‘सियासत पंजाब दी’ में बात करेंगे कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा बुलाए गए ‘पंजाब बंद’ की और हरसिमरत कौर बादल के उस बयान की, जिसके बाद बीजेपी से शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की संभावनाओं को और हवा मिल गई। इसके अलावा जानेंगे क्यों बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने वंदेमातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।

पंजाब में बंद

पंजाब में ‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ द्वारा बुलाए गए का असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। राज्य में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। कई जगहों पर दुकानें और मार्केट बंद नजर आ रहे हैं।

कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा बुलाए गया यह बंद दो बजे तक चलेगा। बंद की कॉल को देखते हुए कई जगहों पर प्राइवेट स्कूलों में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम की तारीख में बदलाव किया। पंजाब बंद से जुड़ी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

क्या पंजाब विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे बीजेपी और अकाली?

पीएम नरेंद्र मोदी से शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद ही पंजाब में दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब हरसिमरत कौर के बयानों ने इन कयासों को और हवा दे दी है।

गुरुवार को हरसमिरत कौर बादल ने लोंगोवाल में कहा, “ईश्वर हम पर कृपा करें और लोग हमें हिम्मत दें। ऐसे समझौतों के जरिए, जिनसे विकास और तरक्की से जुड़े काम दिल्ली से किए जाते थे, एक बार फिर पंजाब में उसी विकास और तरक्की की नींव रखी जा रही है, जिससे पंजाब और पंजाब के लोगों को फायदा होगा।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर बरसे केवल सिंह ढिल्लों

कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के सिर्फ दो पैरा गाने के फैसले की पंजाब बीजेपी के चीफ केवल सिंह ढिल्लों ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के कांग्रेस वोट-बैंक की राजनीति कर रही है। यह उनकी पुरानी नीति है। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए संघर्ष के दौरान दिए गए बलिदानों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा किया गया कृत्य शहीदों का अपमान है।

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चन्नी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक से गैर हाजिर रहे तो यह बात पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।