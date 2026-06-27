लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल ने बड़ा खुलासा किया है। सिया गोयल ने हिरासत में पूछताछ के दौरान दावा किया कि अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को मारना, अपने परिवार को यह बताने से आसान था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। पुणे पुलिस के मुताबिक सिया गोयल ने यह भी दावा किया कि वह केतन अग्रवाल को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि वह विग पहनता था।

जब सिया से पूछा गया कि उसने अपने परिवार को यह क्यों नहीं बताया कि वह शादी तोड़ना चाहती है, तो उसने कथित तौर पर कहा कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिया गोयल ने उन्हें बताया कि उसका मानना था कि केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट में एक खाई में धकेलना, अपने परिवार का सामना करने और सगाई तोड़ने से ज़्यादा आसान था। पुलिस ने कहा कि वे चल रही जांच के हिस्से के तौर पर बयान को वेरिफाई कर रहे हैं।

पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को बताया था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसने सगाई तोड़ने से इनकार कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी का आरोप है कि फिर उसने अपने प्रेमी और सह-आरोपी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे मारने की साज़िश रची।

‘विग पहनना मेरे बेटे को मारने का कारण नहीं हो सकता’

इस बीच केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि उनके बेटे ने बालों में एक छोटा सा पैच पहना था और सिया गोयल के परिवार को सगाई से पहले इस बारे में बताया गया था। विशाल अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि विग पहनना मेरे बेटे को मारने का कारण नहीं हो सकता।

सिया और चेतन चौधरी के बारे में परिवार को कब पता चला?

जांच के हिस्से के तौर पर पुणे रूरल पुलिस ने शुक्रवार को सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से जिला पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ की। पुलिस ने जांच की कि क्या उसे सिया गोयल के साथी आरोपी चेतन चौधरी के साथ रिश्ते के बारे में पता था और क्या उसने परिवार के दूसरे सदस्यों को बताया था। पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि गोयल परिवार को जनवरी में एक कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सिया की चेतन चौधरी के साथ नज़दीकियों के बारे में पता चला था।

जांच करने वालों को शक है कि दोनों परिवारों की फाइनेंशियल हालत में अंतर के कारण सिया गोयल के परिवार ने उसकी शादी केतन अग्रवाल से तय की। पुलिस परिवार के सदस्यों और साथियों से पूछताछ कर रही है ताकि कथित हत्या की घटनाओं का पता लगाया जा सके।

31 मई से चल रही प्लानिंग

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने आखिरकार कामयाब होने से पहले कई कोशिशें कीं। 31 मई को सिया गोयल कथित तौर पर केतन अग्रवाल के साथ लोहागढ़ किले गई और विंचू काटा रिज के पास एक सुनसान जगह की पहचान की, जहां क्राइम किया जा सकता था। 4 जून के लिए एक और ट्रिप प्लान किया गया था लेकिन केतन अग्रवाल की मां के एतराज करने के बाद कैंसल कर दिया गया।

14 जून को सिया गोयल ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल को एक चट्टान से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह एक झाड़ी पकड़कर बच गया। पुलिस का दावा है कि उसने उसे यकीन दिलाया कि यह घटना गलती से हुई थी, उसका भरोसा फिर से जीता और चार दिन बाद उसके साथ किले में फिर से गई। 18 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपनी योजना को अंजाम दिया।

25 साल का था केतन

केतन 25 साल का था और महाराष्ट्र के मावल तालुका में लोहागढ़ किले में 350 फुट गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सिया गोयल ने क्राइम की तैयारी के तहत 6 जून को केतन अग्रवाल का पासपोर्ट फेंक दिया था। जांच करने वालों ने चेतन चौधरी के स्टोर के एक कर्मचारी का बयान दर्ज किया है, जिसने कहा कि आरोपी ने हत्या वाले दिन अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ दिया था और कर्मचारी का फोन किले में ले गया था।

पुणे के एक कैफे के CCTV फुटेज में कथित तौर पर सिया गोयल और चेतन चौधरी 31 मई से 4 जून के बीच कई बार मिलते हुए दिख रहे हैं। पुलिस चल रही जांच के तहत उन दोनों से उन बैठकों के बारे में पूछताछ कर रही है।

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सूत्रों ने द इंंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस की पूछताछ में चेतन ने बताया कि वह सिया के साथ भागना चाहता है लेकिन वह केतन से ‘छुटकारा’ पाना चाहती थी। दूसरी तरफ सिया का दावा है कि केतन का मर्डर चेतन का आइडिया था। इससे पहले वह एक कथित साजिश नाकाम होने पर टूट गया था। पढ़ें पूरी खबर



