नासिक पुलिस ने एक आईटी कंपनी के छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने शादी का वादा करके अपनी सहकर्मी का यौन शोषण किया। बाकी पांच कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले चार सालों में अलग-अलग समय पर अपनी महिला सहकर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न किया और धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई।

पुलिस ने बताया कि नासिक स्थित आईटी कंपनी में लगभग 300 कर्मचारी काम करते हैं और गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग टीम लीडर हैं। कुल नौ मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आठ महिला सहकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, नौवीं शिकायत एक पुरुष कर्मचारी ने दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि किसी ने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

एचआर ने शांत रहने की दी सलाह

नासिक एसीपी क्राइम संदीप मिटके ने टॉइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “आईटी कंपनी के एक एचआर अधिकारी को इनमें से एक मामले में संदिग्ध बनाया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने संबंधित टीम लीडरों द्वारा वर्क प्लेस पर किए गए उत्पीड़न की रिपोर्ट करते हुए उसे ईमेल भेजा था, लेकिन एचआर ने उसे ‘शांत रहने’ की सलाह दी क्योंकि आईटी कंपनी में इस तरह के व्यवहार आम बात हैं। एचआर अधिकारी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।”

पुलिस ने बताया कि बलात्कार मामले की शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी शादीशुदा होने के बावजूद उससे शादी का झूठ बोलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने त्रिंबक रोड स्थित एक जगह पर उसका यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके उकसाने पर उसके सहयोगी ने भी ऑफिस की लॉबी और पैंट्री में उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता को बताया कि वह उसके अफेयर के बारे में जानता है।

नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने टॉइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “हम इन महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अपराधों का गंभीर संज्ञान ले रहे हैं। इसी के तहत, हमने इन सभी मामलों की जांच के लिए एसीपी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है।”

अपराधों की प्रकृति

पहला अपराध

जुलाई 2022 और फरवरी 2026 के बीच एक फेमस आईटी कंपनी के तीन सहकर्मियों ने एक विशेष धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करके पीड़िता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आरोपियों में से एक ने पीड़िता से बार-बार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और उससे शादी करने का वादा किया। शिकायत में कहा गया है कि दूसरे ने ऑफिस में, सीढ़ियों पर पीड़िता को पकड़कर उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास किया।

दूसरा अपराध

मई 2023 और 19 मार्च 2026 के बीच, कंपनी के दो सहकर्मियों ने पीड़िता को घूरा, उसे छुआ और उसके वैवाहिक जीवन के बारे में अश्लील टिप्पणियां कीं। इस संबंध में, पीड़िता ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बार-बार मौखिक शिकायतें कीं। शिकायतकर्ता की छेड़छाड़ की शिकायत पर संज्ञान लिए बिना आरोपियों को कार्रवाई के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

तीसरा अपराध

एक संदिग्ध ने 2022 और फरवरी 2026 के बीच एक कंपनी मीटिंग के दौरान महिला शिकायतकर्ता को घूरा। उनके वैवाहिक जीवन में संतानहीनता को लेकर कथित तौर पर शर्मनाक टिप्पणी करने और शिकायतकर्ता के साथ इस तरह से यौन संबंध बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो।

चौथा अपराध

मई 2025 और दिसंबर 2025 के बीच, कंपनी के एक संदिग्ध कर्मचारी ने शिकायतकर्ता के निजी जीवन के बारे में शर्मनाक सवाल पूछे, जिसका मकसद उससे नजदीकी बढ़ाना था। उसने दुर्व्यवहार भी किया। उसने एक विशेष धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके शिकायतकर्ता और अन्य सहकर्मियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

पांचवा अपराध

2022 और 23 मार्च 2026 के बीच, एक आईटी कंपनी में काम करने वाले तीन संदिग्धों ने एक पुरुष शिकायतकर्ता को एक विशेष धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करके, उसके धर्म की पूजा करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने शिकायतकर्ता का अपमान किया। उसे अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया। यह मामला एक विशेष धर्म की महिलाओं के बारे में अश्लील शब्द और टिप्पणियां करने के लिए दर्ज किया गया है।

छठा अपराध

सितंबर 2024 और फरवरी 2026 के बीच कंपनी में काम करने वाले दो संदिग्धों ने शिकायतकर्ता के शरीर के बारे में अश्लील टिप्पणियां कीं। उन्होंने जानबूझकर उसे छुआ और ऐसा व्यवहार किया जिससे शिकायतकर्ता को शर्मिंदगी महसूस हुई। किसी विशेष धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

सातवां अपराध

जून 2025 और मार्च 2026 के बीच कंपनी के पांच संदिग्धों ने कथित तौर पर महिला शिकायतकर्ता का पीछा किया और अश्लील टिप्पणियां करके, उसे छूकर और गंदी नजर से देखकर उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने एक विशेष धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

आठवां अपराध

जनवरी 2025 से अब तक, कंपनी में एक संदिग्ध ने महिला शिकायतकर्ता के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। उसने बार-बार शिकायतकर्ता के निजी जीवन के बारे में बात की और उसकी इच्छा के खिलाफ अनुचित प्रस्ताव रखे। दूसरे संदिग्ध ने उसके शरीर के बारे में अश्लील टिप्पणियां कीं। दोनों संदिग्धों ने उसे गलत तरीके से छुआ।

नौवां अपराध

जनवरी 2026 और अप्रैल 2026 के बीच, दो संदिग्धों ने शिकायतकर्ता महिला के साथ अश्लील टिप्पणियां कीं और अभद्र हरकतें कीं। उन्होंने बार-बार उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछा और उसकी सहमति के बिना उस पर नजर रखी। उसके शरीर के बारे में अश्लील टिप्पणियां करके शिकायतकर्ता को शर्मिंदा करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है।

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