Delhi News: दिल्ली में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चल रहे शुरुआती काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के दफ्तर ने सरकारी विभागों से कहा है कि वे यह पक्का करें कि जिन शिक्षकों और दूसरे अधिकारियों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के तौर पर लगाया गया है, उन्हें दफ्तर के समय के बाद कोई और काम न दिया जाए, ताकि वे वोटर लिस्ट में सुधार से जुड़ा जरूरी फील्डवर्क कर सकें।

इस पत्र में बताया गया है कि राजधानी में एसआईआर अभियान (SIR) अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी शुरुआती तैयारी का काम बहुत धीरे चल रहा है। अब तक जरूरी मैपिंग का सिर्फ 30 फीसदी काम ही पूरा हो पाया है। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पिछले साल जून से सितंबर के बीच बिहार में SIR अभियान चलाया था और अक्टूबर में इस अभियान के दूसरे चरण का ऐलान किया था। इसमें नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है।

इस साल 19 फरवरी को, ECI ने 17 और राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों (जिनमें दिल्ली भी शामिल है) के CEO को चिट्ठी लिखी थी। इन जगहों पर SIR का अगला (तीसरा) चरण अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। ECI ने इन CEO को निर्देश दिया कि वे इस अभियान से जुड़ा शुरुआती काम जल्द से जल्द पूरा करें।

सीईओ के ऑफिस ने लिखा पत्र

10 मार्च को, CEO के ऑफिस ने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखा, “अभी, 2025 की वोटर लिस्ट के वोटरों की मैपिंग 2002 के वोटरों के हिसाब से की जा रही है। यह SIR के असल में शुरू होने से पहले का एक बहुत जरूरी काम है, जिसे तय समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा।”

BLO को अपने तय पोलिंग बूथ वाले इलाकों में घर-घर जाकर वोटरों की जानकारी इकट्ठा करनी होती है और उनकी जानकारी को पुराने रिकॉर्ड से मिलाकर देखना होता है। देश भर के अलग-अलग राज्यों से लोग दिल्ली में रहने और काम करने आते हैं और इस काम में कुछ चुनौतियां आने की उम्मीद है। ईसीआई ने निर्देश दिया है कि BLO को यह काम सरकारी स्कूलों या दफ्तरों में अपने काम के तय समय के बाद और रविवार और दूसरी छुट्टियों के दिनों में करना चाहिए। लेकिन, CEO के दफ्तर ने बताया कि दिल्ली में कई BLO अपने काम के तय समय के बाद घर-घर जाकर यह काम नहीं कर रहे थे। पत्र में कहा गया, “जांच करने पर पता चला है कि BLOs को उनके मूल विभाग द्वारा ऑफिस के समय के बाद करने के लिए अतिरिक्त काम सौंपा जाता है।”

पत्र में कहा गया, “उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के उन सभी अधिकारियों को निर्देश दें जिन्हें BLOs के तौर पर तैनात किया गया है, कि वे रोजाना ऑफिस/स्कूल के समय के बाद अपने BLO वाले काम करें।” CEO के ऑफिस ने कहा कि संशोधन की तैयारी के चरण के दौरान, इन अधिकारियों को ऑफिस के समय के बाद कोई अतिरिक्त काम नहीं सौंपा जाना चाहिए।

ECI ने पिछले साल 24 जून को SIR का आदेश दिया था। यह पिछले दो दशकों से अलग था, क्योंकि इस दौरान कोई गहन संशोधन नहीं हुआ था। इसके बजाय, मौजूदा सूचियों में नाम जोड़कर और हटाकर हर साल और हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को संशोधित किया जाता रहा है। एसआईआर के हिस्से के तौर पर, ECI मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार कर रहा है, जिसमें हर राज्य में हुए पिछले गहन संशोधन वाले वर्ष को आधार वर्ष माना गया है।

विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला

यह प्रक्रिया विवादों में रही है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर कुछ खास मतदाता समूहों को सूची से हटाने की कोशिश करके पक्षपातपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाने का आरोप लगाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसआईर को चुनौती दी है। ECI ने पक्षपात और भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है।

एसआईआर के काम में रुकावट नहीं आने देंगे: सुप्रीम कोर्ट



पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कई निर्देश जारी किए। पढ़ें पूरी खबर…