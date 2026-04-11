उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) खत्म हो गई है और चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अंतिम मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13,39,84,792 (13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792) मतदाता हैं। प्रदेश के कुल मतदाताओं में 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 (54.54 फीसदी) पुरुष जबकि 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 (45.46 फीसदी) मतदाता महिला हैं। इसके अलावा 4206 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। SIR में 49 विधानसभा सीटों पर 2022 विधानसभा चुनावों में जीत-हार के अंतर से अधिक नाम कटे हैं।

जीत-हार के अंतर से अधिक हटाए गए नाम

जागरण की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में बिजनौर जिले की धामपुर सीट पर जीत-हार का अंतर 203 वोटों का था और वहां एसआईआर के बाद 29,821 मतदाता कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट में जीत-हार का अंतर मात्र 217 वोटों का था और यहां 34,925 वोटर कम हो गए हैं।

सहारनपुर जिले की नकुड़ सीट पर 28,055 मतदाता घटे हैं जबकि इस सीट पर पिछले चुनाव में 315 मतों से जीत-हार का फैसला हुआ था। इसी तरह यूपी में कुल 49 सीटें हैं, जहां जीत-हार के अंतर से अधिक नाम कटे हैं। एसआईआर के तहत प्रदेश में 2.04 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। इनमें 1.11 करोड़ महिलाएं व 93 लाख पुरुष हैं।

हालांकि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मतदाता कम हुए हैं लेकिन शहरी क्षेत्र की सीटों पर ज्यादा वोट कटे हैं। राजनीतिक दल भी इसे लेकर सतर्क हैं। एसआईआर के बाद राजनीतिक दलों को अलग से रणनीति बनानी होगी।

49 सीटों पर बदला गणित

यूपी की धामपुर, कुर्सी, नकुड़, सिराथू, बिलग्राम-मल्लावां, तिलहर, अमेठी, जसवंतनगर, मंझनपुर, बांसीडीह, हंडिया, सिसवा, खागा, फाफामऊ, रामपुर खास, कायमगंज, जहानाबाद, मोहम्मदी, पवायां, लखीमपुर, कासगंज, चरखारी, इटावा, बलहा, मऊ, जफराबाद, केराकत, जदुनिया, औरैया और रसड़ा विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में जीत-हार के अंतर से अधिक नाम एसआईआर में कटे हैं।

SIR के बाद अपडेटेड वोटर लिस्ट आने के बाद अब राजनीतिक दलों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। समाजवादी पार्टी ने SIR का खूब विरोध किया है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता छूटे हुए नाम को जुड़वाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। अगर किसी को लगता है उसका नाम छूट गया है तो उन्हें फॉर्म 6 भर कर जमा करना होगा।

(UP SIR Final List 2026: यहां आसानी से जानें कैसे चेक करें अपना नाम)

मतदाता सूची में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या प्रयागराज में बढ़ी। प्रयागराज में 3,29,421 तो लखनऊ में 2,55,961 मतदाता बढ़े। यहां क्लिक कर जानें आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं