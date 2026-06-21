राजस्थान के जोधपुर में एक नर्स चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पैरों में गिरकर फूट-फूटकर रोने लगी। नर्स ने मंत्री जी से रोते हुए गुहार लगाई कि सर, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए।

नर्स ने रोते हुए कहा कि वह अपनी वर्तमान कार्यस्थल पर गंभीर परेशानियों का सामना कर रही हैं और मानसिक रूप से दबाव में हैं। उन्होंने मंत्री से बार-बार अनुरोध किया कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके।

इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नर्स को शांत करने की कोशिश की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका ट्रांसफर करवाया जाएगा। मंत्री ने उन्हें धैर्य रखने और उचित प्रक्रिया के तहत समाधान निकालने की बात कही।

वहीं, मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी स्थिति को संभालते हुए नर्स को ढांढस बंधाया। उन्होंने उन्हें समझाते हुए शांत रहने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा।

यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब जोधपुर में शनिवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर स्पाइन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उसी वक्त यह भावुक दृश्य सामने आया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्टाफ नर्स सुनीता चौधरी सीकर की रहने वाली हैं। वह साल 2020 से जोधपुर में पदस्थापित हैं। लंबे वक्त से वह अपने ट्रांसफर की मांग कर रही हैं।

पुलिस ने संविदा नर्सों को धकेला

वहीं, चिकित्सा मंत्री जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे, तो वहां पर पिछले कई दिनों से डरने पर बैठे संविदा नर्सेज नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन मंत्री उनका अनदेखा कर कार्यक्रम में चले गए। जब वे वापस रवाना हुए, तो भी संविदा नर्सेज नारेबाजी करने लगे, तब पुलिस ने उनको पीछे धकेल दिया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। ज्ञात रहे संविदा नर्सेज को गत दिनों हटाया गया था, तब से वह धरने पर चल रहे हैं।

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