UP BJP Working Committee List: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार शाम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी थी लेकिन पार्टी के लिए लिस्ट किरकिरी की वजह बन गई। इस किरकिरी का कारण सिनोद शाक्य नाम के एक नेता हैं, जिन्होंने सोमवार को ही दोपहर में बीजेपी छोड़ अखिलेश यादव की मौजदगी में सपा का दामन थाम लिया था। इसके बावजूद शाम को आई बीजेपी की लिस्ट सिनोद शाक्य का नाम था।

बदायूं से आने वाले सिनोद शाक्य के सपा में जाने की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो गई तो उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। इसके बाद बीजेपी ने एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें सिनोद शाक्य की बजाए रवि किशन का नाम था। बीजेपी ने डैमेंज कंट्रोल की कोशिश तो की लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उसकी गलती की चर्चा होने लगी थी।

कौन हैं सिनोद कुमार शाक्य?

सिनोद शाक्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए थे। उनके बारे में आपको बता दें कि सत्ता और टिकट के समीकरणों के हिसाब से उन्होंने अपनी राजनीति की है। उन्होंने अपने चुनावी करियर की दमदार शुरुआत बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ की थी। उस दौरान बसपा की यूपी की सियासत में दबदबा था।

2007-2012 में बीएसपी से विधायक

साल 2007 से 2012 तक यूपी में मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार थी। उन्होंने बदायूं की दातागंज विधानसभा सीट से साल 2007 और फिर साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था। वे इस सीट से दो बार विधायक रहे थे। बसपा का राजनीतिक सूरज डूबने के बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल गए थे।

2022 में सपा ने नहीं दिया था टिकट

2022 में जब सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो सपा का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में बीजेपी में शामिल होने के बावजूद सिनोद शाक्य को ज्यादा तवज्जों नहीं मिली। दातागंज सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक की पकड़ और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की अनिश्चितता के कारण वे पिछले काफी समय से नाराज चल रहे थे।

इसीलिए 2027 के चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और सपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने जब तक सिनोद शाक्य को पद किया तब तक वो पार्टी ही छोड़ चुके थे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या सपा उन्हें इस बाद टिकट देगी या नहीं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा, ‘हम साधु थोड़ी है।’ सीएम योगी ने कहा था कि साधु-संतों का लक्ष्य सत्ता या कुर्सी नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण और सेवा होता है। पढ़िए पूरी खबर…