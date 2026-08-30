दिल्ली बीजेपी के तीन सांसदों के कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मौत के बाद उनके घर पर जाकर श्रद्धांजलि देने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। डीएसजीएमसी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पत्र लिखकर तीनों सांसदों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

80 साल के सज्जन कुमार का 20 अगस्त को निधन हो गया था। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली बीजेपी के तीन सांसदों- रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली), कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) और योगेंद्र चंदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)- ने सज्जन कुमार के घर जाकर उनके परिवार को सांत्वना दी। तीनों सांसदों के सज्जन कुमार के घर जाने के बाद सिख संगठनों और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी।

डीएसजीएमसी नेताओं ने क्या कहा?

डीएसजीएमसी प्रमुख हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के प्रमुख दोषियों में से एक सज्जन कुमार को कतई क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डीएसजीएमसी ने रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सज्जन कुमार को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की थी, उसी तरह सिख संगठन बीजेपी के तीनों सांसदों द्वारा उनके घर जाने की भी घोर निंदा करते हैं।

हरमीत सिंह कालका ने कहा कि तीन सांसदों का सज्जन कुमार के घर जाकर संवेदना व्यक्त करना सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बीते सालों में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया।

काहलों ने कहा कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज न्याय की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ‘सत्य की दीवार’ के उद्घाटन के दौरान हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे।

सिख नेता काहलों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख विरोधी दंगों की पीड़िता जगदीश कौर से मिले और जगदीश टाइटलर जैसे अपराधियों के खिलाफ 1984 दंगों के बंद मामलों को फिर से खोला।

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पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बीजेपी के तीन सांसदों के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मौत के बाद उनके घर पर जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है तो पंजाब में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार वेरका ने सज्जन कुमार को पंजाबियों का दुश्मन करार दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।