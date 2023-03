‘पंजाब में योगी होते तो नहीं होती मूसेवाला की हत्या’, बलकौर सिंह बोले- योगी सरकार ने गैंगस्टरों को खत्म कर दिया

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि 2024 में जनता योगी को वोट देने के लिए मजबूर होगी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo Source – PTI)

पंजाबी गायक और कांग्रेस के दिवंगत नेता सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने रविवार (19 मार्च, 2023) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राज्य में गैंगस्टरों और अपराधियों को जमींदोज कर दिया है। बलकौर सिंह ने कहा कि अगर योगी पंजाब में होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि पर बोलते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने राज्य से गैंगस्टरों को समाप्त कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि पर बोलते हुए उनके पिता ने कहा कि योगी सरकार ने राज्य से गैंगस्टरों को समाप्त कर दिया है, उत्तर प्रदेश पंजाब की तुलना में बेहतर प्रगति करेगा। बलकौर सिंह ने कहा कि उनके बेटे को इसलिए मारा गया क्योंकि पंजाब सरकार सो रही थी। उन्होंने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 2024 में लोग योगी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे। सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी समागम रविवार को मानसा की अनाज मंडी में आयोजित की गई। जिसमें राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा धार्मिक लोगों ने भी भाग लिया। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बरसी समागम में 25 साल पहले अपने बेटे को स्कूल छोड़ने की बात से बोलना शुरू किया। Also Read पंजाब सरकार पर भड़के सिद्धू मूसेवाला के पिता, कहा- जनता के लिए इंटरनेट नहीं, गैंगस्टरों को खुली छूट बलकौर सिंह ने कहा कि जब वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे तो उसने कहा था वह स्कूल नहीं जाएगा, जिसने उसको काफी आवाजें भी लगाई, लेकिन वह अपना स्कूटर लेकर आ गए और अब वह अपने बेटे को बार-बार आवाज लगा रहे हैं। मगर उसको कुछ सुनाई नहीं देता। वहीं जेल से गैंगस्टर की वीडियो जारी होने पर लगा कि उनके बेटे को फिर से मार दिया है। सिंह ने कहा कि सरकार को सब पता था कि आज बरसी समागम है और अमृतपाल को एक दिन पहले गिरफ्तार कर इंटरनेट, बसों को बंद कर दिया। ऐसा कर सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, जबकि अमृतपाल को किसी और दिन भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमें इतना भी मजबूर मत करो कि उनको विधानसभा के बाहर धरना लगाकर बैठना पड़े।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram