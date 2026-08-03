पंजाब के जाने-माने दिवंगत गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर निशाना साधा है।

रविवार को मानसा में पंजाब कांग्रेस के ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ कार्यक्रम के दौरान बलकौर सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस दौरान मंच पर राजा वड़िंग और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे।

बलकौर सिंह ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उनके बेटे बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हार मिली थी और अमरिंदर सिंह ब्लॉक समिति के चुनाव में गिद्दड़बाहा में अपने वार्ड में चौथे नंबर पर रहे थे।

बलकौर सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस हारी तो क्या उनके बेटे की वजह से हारी? उन्होंने कहा कि उस दौरान पांच बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल तक को हार का सामना करना पड़ा था।

मूसेवाला ने मानसा सीट से लड़ा था चुनाव

सिद्धू मूसेवाला ने साल 2022 में कांग्रेस के टिकट पर मानसा सीट से चुनाव लड़ा था हालांकि उन्हें 63 हजार से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। 2023 में बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

बलकौर सिंह ने वड़िंग से कहा, “आप किसी एक शख्स से विधानसभा हलके में काम करने के लिए कहिए और हम उसका समर्थन करेंगे। जब भी आप आते हैं, सब की पीठ थपथपाते हैं और सबसे कहते हैं कि वे विधायक बनेंगे।” अपने बेटे की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए बलकौर सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी की 30 करोड़ लोगों की फैन फॉलोइंग है तो वह मेरे बेटे सिद्धू मूसवाला की है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान भी सिद्धू मूसवाला का नाम गूंजा था।”

किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

बलकौर सिंह ने कहा कि उनके परिवार को कांग्रेस के बारे में अपनी निष्ठा साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनका परिवार कांग्रेस से तब से जुड़ा है, जब इसका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा होता था। उन्होंने कहा कि वे लोग कई पीढ़ियों से कांग्रेस में हैं।

मूसेवाला के पिता ने कहा कि उनका बेटा ना कभी हारा था और ना कभी हारेगा। अपने भाषण के अंत में उन्होंने भूपेश बघेल से माफी मांगी और कहा कि कभी-कभी भावनाओं में इंसान बह जाता है और कुछ बातें निकल जाती हैं।

भूपेश बघेल इन दिनों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमों के बीच चल रही लड़ाई को शांत करने के लिए पंजाब के दौरे पर हैं।

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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नजर अंदाज किए जाने पर कांग्रेस हाई कमान के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। चन्नी के समर्थकों ने साफ कर दिया है कि वे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को राज्य इकाई का प्रमुख बनाए रखने के फैसले से नाखुश हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।