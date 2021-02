इश्क में मिली दगा, तो लगवा दिए GF ने ‘सिद्धी हेट्स शिवा’ के होर्डिंग, लोग पूछने लगे- ‘लव वीक’ में नफरत क्यों?

साल में एक महीना फरवरी प्रेमियों के किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता। मगर फरवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ‘सिद्धि हेट्स शिवा’ के जगह-जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं। लखनऊ के पॉश इलाके गोमतीनगर के चौराहों पर ऐसे होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। आलमबाद में भी ऐसी हे होर्डिंग्स लगे हैं। दर्जनभर जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पोस्टर देखकर लोग हैरान हैं। ‘सिद्धि हेट्स शिवा’ के इन होर्डिंग्स ने सभी को ‘सोनम बेवफा है’ की याद दिला दी।

हर कोई रुक-रुककर इन होर्डिंग्स की तस्वीरें खींच रहा है। होर्डिंग्स की तस्वीरें सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही हैं। लोग इस पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों ने पूछा कि लव वीक में इतने नफरत क्यों है? ट्विटर पर एक यूजर कमेंट कर लिखते हैं-‘सिद्धी’ नाम की इस लड़की को ‘शिवा’ नाम के लड़के से धोखा मिला है और वो इस तरह उसपर अपना गुस्सा निकाल रही है। मालूम हो कि खबर लिखे जाने तक पता नहीं चल सका है कि जगह-जगह ये होर्डिंग्स किसने लगवाएं हैं।

इसी तरह एक यूजर @___unidentified ने लिखा- शिवा भाई प्लीज माफी मांग लो। वरना अंतरिक्ष में जाने के बाद चीन की दीवार की बजाए ये होर्डिंग्स दिखाई देंगे। हर्षु @iharshilsolanki लिखते हैं- नया शो देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। एक यूजर @kumaramo965 लिखते हैं- किसी को मालूम है कि यहां क्या हो रहा है। हर्ष कुमार @HarshKu33891911 लिखते हैं- SiddhiHatesShiva के लिए इतने होर्डिंग्स क्यों लगे हैं? क्या यह एक नई वेब सीरीज है जो आने वाली है?

एक यूजर @hiriadka2015 ने लिखा- सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये अब मेरे शहर के आसपास हर जगह है। पी. @Manchala__ ने लिखा- पूरे शहर में उत्पाद मचा है। मैं इसके लिए ज्यादा उत्साहित हूं। एक कमेंट में लिखा गया- लग रहा है कि कोई नया शो आने वाला है। मैंने फ्लाईओवर के आसपास सभी जगह ऐसे होर्डिंग्स देखे हैं।

ये देखें ट्वीट्स

Why are there so many hoardings for #SiddhiHatesShiva? Is this a new web series that’s coming up? pic.twitter.com/SHXZ4BkXYT — Harsh Kumar (@HarshKu33891911) February 11, 2021

Let's bless their love story

By like thier poster and posts.#SiddhiHatesShiva pic.twitter.com/AlbNhqfVVV — wavy // करमजली stan // (@wavyhopper) February 11, 2021

This #SiddhiHatesShiva mania is all over my town. I'm getting more excited for it pic.twitter.com/CxN3l75LEN — P. (@Manchala__) February 11, 2021

Lag raha hai koi new show aane wala hai .. I see #SiddhiHatesShiva hoardings all around my nearest flyover

. pic.twitter.com/oaVLfnPb1J — A (@itrivediA) February 11, 2021

I am curious to know about this hoardings #SiddhiHatesShiva pic.twitter.com/e5NA8tIvN3 — dark soul (@teesrr) February 11, 2021