राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार (15 जून) को पहली प्रेस कांफ्रेंस की। कश्मीर जोन के आईजी एसपी पाणी ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने चौथे संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पाणी ने बताया कि संदिग्ध की पहली तस्वीर सार्वजनिक नहीं थी, दूसरी तस्वीर सार्वजनिक थी, उसमें संदिग्ध को वारदात की जगह खड़ा देखा जा सकता है, वह कार में पड़ी पिस्टल को सबकी नजरों से चुराकर निकालता हुआ दिखता है। आईजी ने बताया कि सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी की अगुवाई में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है जो मामले की गहन जांच कर रही है। आईजी ने बताया कि पुलिस मौके से पिस्टल लेकर भागने वाले चौथे संदिग्ध की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। आईजी पाणी ने दावा किया कि चौथे संदिग्ध की पहचान हो चुकी है और उसके द्वारा ले जाई गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है।

आईजी पाणी ने बताया कि संदिग्ध ने घटना के वक्त जो कपड़े पहने थे, वे एक मिट्टी में दबा दिए थे, जांच टीम ने उन्हें भी बरामद कर लिया है और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आईजी पाणी ने अब तक की जांच के आधार पर वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या को आतंकवादी घटना बताया। पाणी ने कहा कि यह आतंकवाद से संबंधित अपराध है। बता दें कि चौथे संदिग्ध की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा जारी की गई तस्वीर के कुछ ही घंटों हुई। दिन में पुलिस ने दाढ़ी वाले युवक का वीडियो जारी किया था, जो आतंकवादियों द्वारा कार में बैठे लोगों पर गोली चलाने के बाद घायलों की मदद करते हुए दिख रहा है। इसके बाद हत्या वाली जगह से संदिग्ध पिस्टल ले जाता दिखा और वहां से फरार हो गया।

