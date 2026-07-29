पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने बुधवार को बताया कि राज्य के 80,375 सरकारी, सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों के विकास के लिए 296.64 करोड़ रुपये की राशि नेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे जारी कर दी गई है। इस राशि का उपयोग स्कूलों में आवश्यक विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

स्कूलों के विकास पर खर्च होंगे करोड़ों रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि समग्र शिक्षा अनुदान के तहत जारी की गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्कूलों की संख्या के मुकाबले यह राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लंबे समय से इस फंड की जरूरत महसूस की जा रही थी। उनके अनुसार, यह अनुदान स्कूलों के दैनिक संचालन, रखरखाव और अन्य आवश्यक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पिछली सरकार पर साधा निशाना

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में नीतिगत विफलताओं, उपेक्षा और अहंकारी रवैये के कारण राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूलों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है।

केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे खर्च

मुख्यमंत्री ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाले अनुदान में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इस संयुक्त वित्तीय सहयोग से स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।

इस्कॉन देगा सात्विक मध्याह्न भोजन

सरकार ने एक नई पायलट परियोजना की भी घोषणा की है। इसके तहत कोलकाता और आसपास के व्यापक क्षेत्र के स्कूलों में इस्कॉन कोलकाता विद्यार्थियों को सात्विक और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है।

छात्रों को अंडे भी मिलेंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्याह्न भोजन के साथ-साथ राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी। इससे बच्चों को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार मिलेगा और उनके पोषण स्तर में सुधार होगा।

शिक्षा और पोषण पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए जारी किए गए फंड और नई मध्याह्न भोजन योजना से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

(इनपुट-भाषा)

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