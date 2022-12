Shraddha Walkar Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला ने वापस ली अपनी जमानत अर्जी

Shraddha Murder Case: आफताब पूनावाला अभी तिहाड़ जेल में बंद है। बीते नौ दिसंबर को कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था।

Shraddha Walkar Murder Case: श्रद्धा वालकर को मार कर टुकड़े करने का आरोपी आफताब पूनावाला (फोटो सोर्स- ANI/फाइल)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram