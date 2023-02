Shraddha murder case: ‘श्रद्धा की हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर सड़क पर फेंका’, आफताब के कबूलनामे में चौंकाने वाले खुलासे

Delhi Murder Case: आफताब ने कबूलनामे में यह बात भी स्वीकार की है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के छोटे-छोटे टुकड़े करके उन्हें छतरपुर के पास महरौली के जंगलों में फेंक दिया था।

श्रद्धा वालकर, आफताब अमीन पूनावाला। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

