लखनऊ के शिवा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और फैशन मॉडल श्रद्धा दुबे की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने श्रद्धा दुबे के साथ ही उसकी बहन रश्मि दुबे और वाहन चालक तनवीर की भी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कैफे मालिक शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला काफी चर्चा में है। इससे पहले पुलिस ने इन तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था।

इन तीनों को नागपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाकर पूछताछ की गई। पुलिस पता लगा रही है कि फरार रहने के दौरान आरोपियों की किसने मदद दी और वे कहां-कहां ठहरे थे। उन्होंने कहा कि मदद करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है शिवा शर्मा की मौत का मामला?

शिवा शर्मा (28) की नौ अक्टूबर को हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा इलाके में एक अपार्टमेंट की बालकनी से संदिग्ध हालात में गिरने से मौत हो गई थी। उनकी मां ने श्रद्धा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि शिवा को प्रताड़ित करने और पीटने के बाद बालकनी से फेंका गया।

पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटनावश हुई मौत माना था लेकिन परिजनों के आरोपों के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया।

श्रद्धा (31) अपनी बहन और चालक के साथ फरार थी। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। श्रद्धा ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि शिवा ने खुद बालकनी से छलांग लगाई थी।

श्रद्धा के मुताबिक, नौ अक्टूबर को शिवा शर्मा उसके अपार्टमेंट के बाथरूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। श्रद्धा ने कहा था कि उसने अपनी बहन से दरवाजा खुलवाने को कहा लेकिन इससे पहले ही शिवा बालकनी से कूद गया। श्रद्धा ने मारपीट और प्रताड़ना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सीसीटीवी फुटेज से घटना की सच्चाई सामने आ सकती है।

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लखनऊ में 28 साल के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नए खुलासे हुए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट श्रद्धा दुबे के साथ उनके फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।



