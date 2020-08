जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इस ऑपरेशन में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

पुलिस आईजी विजय कुमार ने जानकारी देते हुए आज जम्मू-कश्मीर पुलिस को शोपियां के किलूरा इलाके में 4-5 आतंकियों के एक फलों के बगीचे में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां खोज अभियान चालू किया। इस दौरान आतंकियों ने उनपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसकी जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया।

आईजी विजय कुमार ने आगे बताया कि मारे गए 4 आतंकियों में से शकूर अहमद पर्रे सबसे ज्‍यादा महत्वपूर्ण था। वह एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) था और बाद में कांस्टेबल बना। वह 4 एके 47 के साथ भाग गया था। आतंकवाद में शामिल होकर उसने अल-बद्र नाम एक आतंकी समूह बनाया और उसमें 10 युवाओं को भर्ती किया, जिनमें से 5 मारे जा चुके हैं।

Out of four terrorists killed, Shakoor Ahmed Parray was the most important. He was a special police officer (SPO) & later made constable. He had fled with 4 AK-47, joined terrorism & formed a group, Al-Badr & recruited 10 youths out of which 5 have been killed: Kashmir Police IG https://t.co/SJctNcxaLN

