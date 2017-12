जम्मू कश्मीर: शोपियां में सेना ने दो आतंकवादियों को किया ढेर, एक महिला की मौत

जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ रातभर चली मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस दौरान एक महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने आज बताया कि सुरक्षा बलों ने शोपियां के वानीपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद कल शाम इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने कहा, ‘‘दो आतंकवादी मारे गए जबकि तीसरा आतंकवादी घटनास्थल से संभवत: भागने में सफल रहा।’’ उन्होंने बताया कि गोलीबारी के दौरान एक महिला भी घायल हो गई जिसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसने दम तोड़ दिया।

2 terrorists were killed & their bodies recovered. We are looking for the third terrorist who escaped just as cordon was being laid. Operation has concluded now, withdrawal of troops is in progress: IGP Muneer Khan on Shopian encounter in Jammu & Kashmir pic.twitter.com/EB0Szd5G7F

