बिहार के सीवान में बदमाशों ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक रोड रेज के मामले में शुरू हुई कहासुनी ने भयंकर रूप ले लिया और आरोपियों ने बीजेपी नेता और उनके रिश्तेदारों पर गोलियां बरसा दीं। इस वारदात में मनोज सिंह के भांजे हर्ष की मौत हो गई, वहीं मृतक के पिता चंदन सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष के साथ सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनके वाहन को टक्कर मार दी और स्क्रैच पड़ गया। इस बात से नाराज चंदन सिंह ने उस गाड़ी के चालक को फटकार लगाई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दूसरे पक्ष ने बंदूक निकाल ली और दोनों चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष पर गोली चला दी।

पूरा मामला क्या है?

आरोपी दोनों को सड़क पर छोड़ वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पास के अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया जहां हर्ष की तो मौत हो गई और चंदन सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस ने इस वारदात के कुछ घंटों बाद ही अपराधी को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम छोटू कुमार यादव है, मुठभेड़ में उसके दोनों ही पैर में गोली मारी गई है। इलाज के लिए छोटू को पटना रेफर किया गया है।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने इस वारदात के तुरंत बाद एक टीम का गठन किया था। SP पूरन कुमार झा के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ शुरू की गई। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों के वाहन की पहचाई हुई। उस आधार पर पुलिस ने छोटू को गिरफ्तार किया और उसे घटनास्थल पर लेकर गई। वहां पर उसने भागने की कोशिश की और पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में छोटू को दो गोलियां लगीं और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

ये भी पढ़ें- आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ FIR