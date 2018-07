थाने में कुर्सी पर बैठ साध्वी से आशीर्वाद ले रहा था थानेदार, फोटो वायरल, हुआ ट्रांसफर

दिल्ली में एक साध्वी से आशीर्वाद लेते हुए नई दिल्ली में जनकपुरी थाना प्रभारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तस्वीर में जनकपुरी थाना के प्रभारी इंद्रपाल सिंह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और साध्वी नमिता आचार्य उनके सिर पर हाथ रखी हुई हैं। सिंह अपनी वर्दी में हैं। मीडिया में कुछ खबरों में दावा किया गया है कि इद्रपाल सिंह साध्वी से अपने सिर का मसाज करा रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह उनसे आशीष ले रहे थे। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विजय कुमार ने बताया कि सिंह को डिस्ट्रिक्ट लाइन भेज दिया गया है क्योंकि उनका वर्दी में वहां जाना उचित नहीं था।

एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के नेतृत्व में सतर्कता जांच का आदेश दिया गया है।

पिछले साल विवेक विहार थाना के प्रभारी संजय शर्मा की तस्वीर विवादास्पद साध्वी राधे मा के साथ सोशल मीडिया पर छाने के बाद उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया गया था।फिलहाल पुलिस अधिकारी की ड्यूटी पुलिस लाइन में लगा दी गई है और साथ ही उनके खिलाफ जांच भी की जा रही है। साध्वी से मालिश कराने वाले एसएचओ का कहना है कि वह काफी दिनों से परेशान चल रहे थे और इसी वजह से साधिका नमिताचार्या के पास एनर्जी हीलिंग कराने गए थे।

#Delhi: SHO Janakpuri transferred to police lines after a photo of him went viral on social media where he was seen taking blessings of self styled god woman Namita Acharya in Uttam Nagar wearing his uniform pic.twitter.com/EyHWMfdY7w

— ANI (@ANI) July 23, 2018