राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक प्रचारक के साथ पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। RSS प्रचारक कृष्ण अवतार ने आरोप लगाया है कि नरैना पुलिस स्टेशन में उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। मामले में थाना प्रभारी (SHO) समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के मुताबिक, घटना 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे की है। आरोप है कि कृष्ण अवतार को बिना किसी उचित कारण के नरैना पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उनके साथ मारपीट की गई और उनके निजी अंगों पर भी हमला किया गया। शिकायतकर्ता अनुराग आगिवाल ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने अवतार के परिवार और RSS से उनके जुड़ाव को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

कपड़े उतारकर मारपीट करने का आरोप

FIR के अनुसार, जब कृष्ण अवतार ने पुलिसकर्मियों को बताया कि वह RSS के प्रचारक हैं, तो कथित तौर पर उनसे कहा गया, “आज इसकी प्रचारकी उतार दो।” शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों ने RSS को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा, “संघ ने देश को बर्बाद कर दिया है।”

SMS अस्पताल में भर्ती हैं कृष्ण अवतार

शिकायत में कहा गया है कि कथित मारपीट के बाद कृष्ण अवतार की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह सांभर क्षेत्र में RSS के प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं।

RSS के आधिकारिक मीडिया संगठन विश्व संवाद केंद्र के जोधपुर प्रांत ने इस कथित घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में संगठन ने कहा कि RSS प्रचारक के साथ कथित मारपीट हर स्वयंसेवक के लिए अपमानजनक है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जिस RSS से निकले नेता आज बड़े पदों पर बैठे हैं, उसी संगठन का एक प्रचारक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।

SHO समेत छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

मामले में दर्ज FIR में नरैना पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी उमराव सिंह समेत सात लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपों की जांच के लिए अधिकारी अनुपम मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जांच अधिकारी अनुपम मिश्रा के मुताबिक, मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और कृष्ण अवतार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गैरकानूनी जमावड़ा, जानबूझकर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और बंधक बनाने, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

BJP के पूर्व विधायक ने किया प्रदर्शन

कथित मारपीट की खबर सामने आने के बाद रविवार को BJP के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा और अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

शिकायतकर्ता अनुराग आगिवाल ने घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज, संबंधित रिकॉर्ड और मेडिकल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने की अपील की है।

शिकायत में यह भी पता लगाने की मांग की गई है कि कृष्ण अवतार को किस आधार पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और क्या वहां मौजूद अधिकारियों ने कथित मारपीट रोकने या उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता दिलाने के लिए कोई कदम उठाया था। फिलहाल, मामले की जांच जारी है। कृष्ण अवतार की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के प्रेसिडेंट नदीम खान को राहत दी है। नदीम खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें गैर-कानूनी और बिना इजाजत के इस उम्मीद में हिरासत में रखा गया था कि वह स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न एक्सरसाइज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक क्लिक करें।