जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर भारत सरकार की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसले पर पाकिस्तान में भी खासी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दरअसल मंगलवार (6 अगस्त) को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कुछ ऐसे बैनर-पोस्टर नजर आए जिन्हें देखकर वहां की पुलिस परेशान हो गई। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की संस्थाओं को प्रेस क्लब के सामने लगे इन पोस्टर्स को हटाने में भी पांच घंटे लग गए। इतने लंबे समय तक पाकिस्तान में किसी को सूझ नहीं पड़ी कि राजधानी स्थित प्रेस क्लब के सामने भारत समर्थित पोस्टर लगे हैं।

पोस्टर पर लिखी थी भारत समर्थित बातेंः ये पोस्टर कथित तौर पर मोदी सरकार में शामिल शिवसेना के समर्थकों के लग रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन पर शिवसेना नेता संजय राउत के मैसेज लिखे हुए थे। इन पर ‘महाभारत एक कदम आगे’ शीर्षक लिखा था। इसके साथ ही यह भी लिखा था, ‘आज जम्मू-कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान और पीओके लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिन्दुस्तान का सपना पूरा करेंगे।’

Police in Pakistan removing Pro-India posters from Islamabad after facing huge embarrassment. Interesting development a day after abolition of Article 370 in Kashmir, India. Wonder which groups in Pakistan put this to embarrass Imran Khan and Asif Ghafoor. pic.twitter.com/92DJEY6Um1

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 6, 2019