सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना ने नाराजगी जताई है। शिवसेना की केरल इकाई ने एक अक्टूबर को पूरे राज्य में हड़ताल का फैसला किया है। वैसे बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी उम्र की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं।

सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा था कि महिलाएं समाज में बराबर की हिस्सेदार हैं। धर्म के मामले में भी महिलाएं बराबर की हिस्सेदार हैं। समाज को अपनी सोच बदलनी ही चाहिए। पुरानी मान्यताएं आड़े नहीं आनी चाहिए।

Kerala: Shiv Sena has called for a statewide 12 hours strike on October 1 against Supreme Court’s verdict to allow women of all ages to enter Sabarimala Temple. pic.twitter.com/cmDeEtyYSG

— ANI (@ANI) September 29, 2018