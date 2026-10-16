सीहोर जिले में आदिवासी परिवारों के घरों को गिराए जाने के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब मध्य प्रदेश की राजधानी की ओर बढ़ रहा है। इससे मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक हस्तक्षेप के राजनीतिक निहितार्थ सामने आ रहे हैं।

बुधवार तक पांच दिनों तक सीहोर जिले के कोसमी गांव में धरना दिया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद गुरुवार को आदिवासी परिवारों ने भोपाल की ओर पैदल मार्च शुरू कर दिया। यह गांव बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। शिवराज सिंह चौहान कई वर्षों तक इस सीट से विधायक रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलना चाहते हैं। वे अपने जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाकर मुआवजा, दोबारा बसाने और जिन अधिकारियों ने घर तोड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं।

आंदोलन के आयोजकों का अनुमान है कि इस मार्च में करीब 5,000 लोग शामिल हो सकते हैं। रास्ते में दूसरे गांवों के लोगों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच सकती है।

भोपाल में 17 अक्टूबर को प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। प्रदर्शन से जुड़े लोगों के अनुसार, 35 से अधिक गांवों की महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग निवासी इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद वे अपनी मांगें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं।

भोपाल तक मार्च में भाग ले रहे आदिवासी नेता रमेश बरेला ने कहा, “हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वन विभाग द्वारा आदिवासी परिवारों के साथ किए गए अन्याय का संज्ञान लें। 11 अक्टूबर को 12 परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए गए, जिससे वे बेघर हो गए। हमने इस सरकार को चुना है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे।”

अधिकारियों का क्या कहना है

अधिकारियों का क्या कहना है?

वन विभाग और मध्य प्रदेश वन विकास निगम ने कहा कि यह कार्रवाई वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है, जहां 2021 में वृक्षारोपण किया गया था। हालांकि, प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इस भूमि पर रहते और खेती करते आ रहे हैं और अपने घरों, फसलों और सामान के नुकसान के लिए मुआवजे, अपने भूमि दावों की मान्यता और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मार्च से कुछ दिन पहले, शिवराजचौहान ने राज्य में भाजपा सरकार को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। उन्होंने अधिकारियों पर “अन्याय की पराकाष्ठा” करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया था कि जिन परिवारों ने भाजपा को वोट दिया था, उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है?

चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी 13 अक्टूबर को कोसमी का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर भोजन किया। कार्तिकेय की सक्रिय भागीदारी के चलते उनके पिता की अनुपस्थिति में भी इस विरोध प्रदर्शन को लगातार सुर्खियों और सार्वजनिक ध्यान में जगह मिल रही है।

यादव के लिए मुश्किल स्थिति

शिवराज सिंह चौहान के दखल के बाद मुख्यमंत्री यादव को अब प्रभावित परिवारों की मांगों के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की आलोचना का भी जवाब देना पड़ रहा है। चौहान करीब दो दशकों तक तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

यादव सरकार के लिए यह मामला इसलिए संवेदनशील है, क्योंकि आलोचना विपक्ष की ओर से नहीं, बल्कि भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता की ओर से हो रही है। शिवराज चौहान ने सीधे तौर पर सीएम मोहन यादव पर घरों को गिराने का आदेश देने का आरोप नहीं लगाया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने जिस तरह से कार्रवाई की, उससे मुख्यमंत्री की छवि खराब हो सकती है।

चौहान ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे अब राज्य सरकार के सामने चुनौती है कि वह अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की मांग और प्रभावित आदिवासी परिवारों की शिकायतों पर कितनी जल्दी कदम उठाती है।

यादव ने कहा है कि उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चौहान की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “हमारे वरिष्ठ नेता ने एक मुद्दा उठाया है। हम इस मामले की जांच कराएंगे। इसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।”

गुरुवार देर रात चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल थे। यादव ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय मिलेगा और आपसी बातचीत के जरिए समस्या का व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा।

पार्टी के अंदर की नाराजगी खुलकर सामने आई

कोसमी में हुए विरोध प्रदर्शन ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों और समर्थकों की नाराजगी को उजागर कर दिया है। बीजेपी के कुछ नेताओं के मुताबिक, पार्टी के अंदर काफी समय से असंतोष चल रहा है।

कुछ नेताओं का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान से जुड़े नेताओं को वर्तमान सरकार में पहले जैसी अहमियत नहीं मिल रही है। खासकर, अपने विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी काम करवाने में उन्हें परेशानी हो रही है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह नाराजगी काफी समय से थी, लेकिन मामला तब ज्यादा बढ़ गया, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के कई फैसलों को बदलना शुरू किया। इससे शिवराज के समर्थक नाराज हैं।

कुछ मौजूदा और पूर्व मंत्रियों तथा वरिष्ठ विधायकों की शिकायत है कि अब स्थानीय अधिकारी उनकी बातों पर पहले जितनी जल्दी ध्यान नहीं देते।

वहीं, सरकार में पहले शामिल रहे कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में पहले की तरह नहीं बुलाया जाता या उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता। हालांकि, भाजपा के प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है।

शिवराज पहले भी उठा चुके हैं सवाल

शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ कोसमी के मामले में ही अपनी बात नहीं रखी है। जुलाई में उन्होंने मूंग की सरकारी खरीद में देरी को लेकर राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे। किसानों ने खरीद में देरी की शिकायत की थी। जून 2025 में उन्होंने खिवनी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आदिवासी लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद सीहोर के संभागीय वन अधिकारी का तबादला कर दिया गया था।

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