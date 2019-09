शिवराज सिंह चौहान भले ही अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन लोकप्रियता का ग्राफ अभी भी मेंटेन है। कभी जन्माष्टमी पर दही हांडी तो कभी मंदिर में भजन करते शिवराज के वीडियो सोशल मीडिया पर खासी सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में शिवराज ट्रेन में सहयात्रियों के साथ भजन गा रहे हैं। इस वीडियो पर लोगों ने उनका जबर्दस्त साथ दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शानदार रिएक्शन दिया।

वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ‘मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु मेरा नाम हो रहा है’ भजन गाते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश से ही सांसद रमाकांत भार्गव भी मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिवराज अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र विदिशा से प्रदेश की राजधानी भोपाल जा रहे थे।

#WATCH Madhya Pradesh: Former Chief Minister and BJP leader, Shivraj Singh Chouhan sings ‘Bhajan’ along with other passengers, on-board a train. He was returning to Bhopal from Vidisha. BJP MP Ramakant Bhargava was also present. (01.09.2019) pic.twitter.com/BwBtNQnVq6

— ANI (@ANI) September 2, 2019