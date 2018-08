मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे एक व्यक्ति द्वारा पुलिसकर्मियों को हड़काने का मामला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित रिश्तेदार राजेंद्र सिंह चौहान ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते पाए गए। जिसके बाद ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे सवाल किए तो वह भड़क गए। टाइ्म्स नाउ की एक खबर के अनुसार, राजेन्द्र सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों से कहा कि एसपी को बता देना, जेल भिजवा देना मुझे। मेरा साला है मुख्यमंत्री, तुम क्या समझते हो। इस पर पुलिसकर्मी ने पूछा कि कौन है आपका साला? तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, उनके साले हैं। राजेन्द्र सिंह चौहान के साथ 2 महिलाएं भी थीं, जो कह रहीं थी कि वह मुख्यमंत्री से मिलने ही जा रहे हैं और मोबाइल देते हुए बोलीं कि मुख्यमंत्री से बात तो करो! इस घटना का एक वीडियो सामने आया है।

वहीं घटना में शामिल पुलिसकर्मियों का कहना है कि वह सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जब राजेंद्र सिंह चौहान ने ट्रैफिक रुल्स का उल्लंघन किया तो उन्होंने वाहन के कागजात दिखाने से भी इंकार कर दिया और मुख्यमंत्री का रौब दिखाने लगे। फिलहाल जांच के बाद ई-चलान मुख्यमंत्री के कथित रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के संबंध में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि “प्रदेश में उनकी करोड़ों बहनें हैं और वह कई लोगों के साले हैं। कानून अपना काम करेगा।”

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan’s kin ( Rajendra Singh Chauhan ) found flouting the law, he not only openly violated traffic rules but when questioned by cops, he threw tantrums and refused to show the vehicle’s papers #VVIPRacism pic.twitter.com/YbuCO3IAS6

— TIMES NOW (@TimesNow) August 24, 2018