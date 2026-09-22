समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयानों पर पलटवार किया है। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की PDA रथ यात्रा में उनकी जो बस का रंग है वह भगवा है और यह भगवा रंग उन्हें यह याद दिलाता रहेगा कि रामभक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई थी।

राजभर के इस बयान के जवाब में शिवपाल यादव ने कहा है कि उनके पास दिमाग नहीं है, उनका दिमाग खिसक गया है। उन्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। शिवपाल ने आगे कहा कि अगर राजभर को अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो वह उनसे सलाह ले सकते हैं। वह उन्हें अच्छे डॉक्टर का नाम बता देंगे।

देवरिया में एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे शिवपाल

शिवपाल यादव मंगलवार को देवरिया के बरहज स्थित बीआरडीबीडी पीजी कॉलेज आश्रम पहुंचे। यहां वह पूर्व सांसद और समाजवादी चिंतक मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजभर पर निशाना साधा। शिवपाल ने इस दौरान राजभर के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने यूपी को 4 राज्यों में बांटने की बात कही थी।

‘जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिम भी बनेगा’

शिवपाल ने राजभर के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह ऊलजलूल बातें करते हैं, उन्हें राज्यों के बंटवारे से पहले यह सोचना चाहिए कि कैसे राज्य को एकजुट रखा जाए। शिवपाल ने कहा कि अगर पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अलग राज्य की मांग करेगा और फिर बुंदेलखंड भी अलग राज्य की मांग करेगा। उन्होंने छोटे राज्यों के गठन के बजाय बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया।

‘राजभर झूठी बातें करते हैं’

शिवपाल यादव ने कहा कि वैसे तो राजभर सम्मानित वर्ग है, लेकिन यह लोग किसी का ध्यान नहीं रखते झूठी बातें करते हैं। शिवपाल ने कहा कि पूर्वांचल की बात तब करना जब पूरे राज्य को एक करो, आप कितने प्रदेश बनाओगे, मेरी समझ में तो ये आता है कि जब प्रदेश छोटा हो जाता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था छोटी हो जाती है।

ओपी राजभर ने क्या बयान दिया था?

यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने हाल ही में देवरिया में हुई एक सभा में उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाता है तो राजभर समाज का बेटा वहां का पहला मुख्यमंत्री बनेगा। उनके इसी दावे को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने नाराजगी जताई है।

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देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में पुनर्गठन की पुरानी सियासी बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चार अलग-अलग राज्यों में विभाजन होना पूरी तरह तय है। यहां पढ़ें पूरी खबर…