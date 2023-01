Shivpal Singh Yadav Attack on Yogi Government: उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) आवारा पशुओं (Curb Stray Animal) को लेकर लगातार विपक्ष (Opposition) के निशाने (Target) पर है। एक बार फिर यूपी सरकार (UP Government) पर छुट्टा पशुओं (Catles) को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव (SP Leader Shivpal Singh Yadav) का बयान आया है। शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि ये सरकार पाप इकट्ठा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गोवंशों का पाप ले रही है लेकिन ये सरकार इस पाप से मुक्ति पा सकती है। दरअसल यूपी के औरैया जिले में किसान छुट्टा जानवरों से परेशान हैं वो लगातार किसानों की खड़ी फसलों का नुकसान कर रहे हैं।

औरैया में BJP पर शिवपाल यादव का हमला

सर्दी के इस मौसम में भी किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल की रखवाली करने के लिए खेतों में ही रुक रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ किसानों की मौत भी हो गई है। छुट्टा जानवरों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जब शिवपाल यादव औरैया पहुंचे तो उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप क्या करने वाले हैं आवारा पशुओं की समस्या पर तो उन्होंने कहा कि पहले हमारी सरकार आने दीजिए फिर हम आपको इस परेशानी का रास्ता बताते हैं।

Shivpal Singh Yadav ने दिया योगी सरकार को विकल्प

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि छुट्टा जानवरों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि किसान दिन भर जी तोड़ मेहनत कर काम करता है और रात को इन छुट्टा जानवरों से अपने खेतों की रखवाली करता है। इस दौरान अगर किसान सो गया तो ये जानवर किसान की पूरी खेती को चर जाते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसका विकल्प निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि यमुना के चंबल घाटी के किनारे बड़ी जमीनें खाली हैं वहां इकट्ठा करवा देंगे वहां पर उनके चरने के लिए घास भी है।

Yogi Government को बताया हर मोर्चे पर फेल

शिवपाल सिंह ने कहा कि सरकार गायों को इकट्ठा करवा के उनकी देखभाल नहीं कर पा रही है। इतनी गायें मर रही हैं कि जिसका हिसाब नहीं है, ये सरकार पाप इकट्ठा कर रही है। गायों के लिए पानी नहीं है, भूसा नहीं है वो भूख प्यास से मर रही है। औरैया के अजीतमल में वो अपने पुराने साथी भोला सिंह के घर पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पूरी तरह से फेल बताया उन्होंने कहा ये सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है।