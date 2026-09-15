शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि दिशा सालियान की मौत के मामले में ठाकरे परिवार की छवि धूमिल करने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले की पहले ही व्यापक जांच कर चुकी है।

राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे का दिशा सालियान की मौत के मामले में किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया था।

सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

यह मामला इसलिए फिर से चर्चा में आया है क्योंकि दिशा सालियान की मौत मामले में सीबीआई ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में किसी आरोपी का नाम नहीं है।

सालियान के पिता ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की थी।

दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। हाई कोर्ट ने दो सितंबर को सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले में छह साल तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर मुंबई पुलिस से नाराजगी जताई थी और कहा था कि उसकी जांच जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है।

नाम नहीं लेने का निर्देश- राउत

संजय राउत ने कहा, ”जिस तरह से इस मामले को अदालत में ले जाया गया और अदालत ने मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, वह एक साजिश है। अदालत ने स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच कराने को कहा है, लेकिन किसी का नाम नहीं लेने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद मीडिया में नाम लिए जा रहे हैं।”

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने दावा किया कि सीबीआई जांच का इस्तेमाल आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे जनता के मुद्दों को लेकर देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं।

राउत ने आरोप लगाया कि इसका मकसद मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाना या संसद में परिसीमन विधेयक के समर्थन के लिए शिवसेना (यूबीटी) पर दबाव बनाना भी हो सकता है।

मीडिया में लीक किए जा रहे एफआईआर के कुछ हिस्से

राउत ने कहा, ”यह दिल्ली की राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद ठाकरे परिवार की छवि धूमिल करना है। इस परिवार की लोगों के दिलों में जगह है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एफआईआर के कुछ हिस्से चुनिंदा तरीके से मीडिया में लीक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 पन्नों की एफआईआर की कॉपी में से केवल एक पन्ना शेयर किया गया है।

राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र ने पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ अभियान चलाया था और अब उन्हीं लोगों ने ठाकरे परिवार के खिलाफ अभियान शुरू किया है क्योंकि धनुष-बाण चुनाव चिह्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।”

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दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अधिकारियों को मामले से जुड़ी सभी बातें बताई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।