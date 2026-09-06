शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपनी कैंसर की बीमारी को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा है कि उन्हें शक है कि उनके पेट के कैंसर की शुरुआत जेल में रहने के दौरान हुई थी।

राउत के मुताबिक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनसे यह पता लगाने के लिए टॉक्सिसिटी टेस्ट कराने को कहा था कि कहीं जेल में रहने के दौरान उनके खाने या पानी में कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था। राउत ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि उन्हें पेट का कैंसर हुआ है।

राउत ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार इतनी क्रूर है कि वह कुछ भी कर सकती है।

राज्यसभा सदस्य राउत ने दावा किया, ”राहुल गांधी को भी आशंका थी कि जेल में हम जैसे लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है।” राउत ने दावा किया कि जेल में बंद रहे अन्य राजनीतिक नेताओं की हालत भी खराब है।

कई दिनों तक जेल में रहे थे राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता राउत ने आरोप लगाया, ”यह बीमारी (कैंसर) जेल में शुरू हुई।” संजय राउत को 31 जुलाई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पात्रा चॉल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था।

राउत ने कहा, ”राहुल जी ने मुझसे टॉक्सिसिटी टेस्ट कराने को कहा था ताकि पता चल सके कि खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया। जेल में इस बात की आशंका रहती है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है।”

राउत ने दावा किया कि अधिकारी भोजन और पानी में किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं।

बीते साल अक्टूबर में संजय राउत ने बताया था कि उनकी सेहत खराब है और इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल घर से बाहर न निकलने और लोगों से न मिलने की सलाह दी है। राउत ने कहा था कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह अगले दो महीनों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे।

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शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों को चोरी की आदत है और वे ईवीएम से लेकर भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे तक सब कुछ चुरा लेते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।