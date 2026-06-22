महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे के सभी 6 बागी सांसद शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर शिवसेना नेता रामदास कदम ने चौंकाने वाला दावा किया है कि इन 6 सांसदों के अलावा, एक और सांसद शिंदे गुट ज्वॉइन करना चाहता था लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसे मना कर दिया।

मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में बागी शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर शिवसेना में शामिल हो गए।

2022 में 40 विधायक साथ आए थे- रामदास कदम

शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा,”साल 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक थे, जिनमें 10 मंत्री भी शामिल थे। उस दौरान एकनाथ शिंदे ने वादा किया था कि वे उन सभी को वापस लाएंगे। वे 60 विधायकों को साथ लाने में सफल रहे और आज छह सांसद भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के समर्थन में हमारे लाने में सफल रहे और आज छह सांसद भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के समर्थन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं।”

#WATCH | Mumbai: On 6 rebel Shiv Sena UBT MPs joined Shiv Sena, Shiv Sena leader Ramdas Kadam says, "Back in 2022, there were 40 MLAs, including 10 ministers, and Eknath Shinde pledged that I will bring all of them back. He succeeded in getting 60 MLAs and even today six MPs have… pic.twitter.com/Y9QBqLPViB — ANI (@ANI) June 22, 2026

सातवें सांसद ने भी किए थे साइन- शिवसेना नेता

आगे दावा करते हुए रामदास ने कहा, “एक सातवें सांसद ने भी कागज पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट पद की मांग की, जिसे एकनाथ शिंदे ने ठुकरा दिया। इसके बाद वे वापस चले गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठते हैं।”

एक हफ्ते पहले लिया गया फैसला- प्रताप सरनाइक

इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा, “लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में, पिछले हफ्ते हमारे 6 सांसदों ने मुख्य शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। यह फैसला एक हफ्ते पहले लिया गया था।”

मुझे सिर्फ एक व्यक्ति से समस्या है- सांसद संजय दीना पाटिल

इधर शिवसेना में शामिल होने के बाद सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा, “शिवसेना के कार्यकर्ता दिन-रात काम करते हैं और उन्होंने मुझे चुना है, इसलिए मैं उनके लिए काम करूंगा।”

आगे दावा किया, “मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में किसी से भी मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे सिर्फ एक व्यक्ति से समस्या है। मुझे लगा था कि मेरा फैसला सुनने के बाद वे मुझे वापस बुलाएंगे, मुझसे बात करेंगे और दूसरी तरफ के लोगों को भी बुलाएंगे। मैं वहाँ जाकर उनसे बात भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।”

शिवसेना (UBT) में सिर्फ उद्धव ठाकरे ही करते हैं राज- सांसद

सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा, “शिवसेना (UBT) में सिर्फ उद्धव ठाकरे ही राज करते हैं, और कोई नहीं। उन्हें दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं है; वे हमेशा हमारा अनादर करते हैं और हमारे तथा हमारे परिवार के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं।”

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का समर्थन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे का यह बयान उद्धव गुट (यूबीटी) के छह सांसदों के बगावत को लेकर था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें