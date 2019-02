महाराष्ट्र में शिवसेना एमएलसी नीलम गोरहे ने गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटिल से मिलकर एक ज्ञापन दिया है। जिसमें उन्होंने राज्य के कंजरभट समुदाय और कुछ अन्य समुदायों में सदियों से जारी वर्जिनिटी टेस्ट की कुप्रथा को समाप्त करने की मांग की है। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए बाध्य करने को शीघ्र ही दंडनीय अपराध बनाएगी। बता दें कि यह कंजरभट समुदाय में शादी के बाद आई नई दुल्हन को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना होता है।

क्या है कुप्रथा- बता दें कि महाराष्ट्र के कंजरभाट समेत कई समुदायों में नई दुल्हन को ये साबित करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वो शादी के पहले कुंवारी थीं या नहीं। इस दौरान उनका वर्जिनिटी टेस्ट करवाया जाता है। हालांकि अब इसके खिलाफ समुदाय के कुछ युवाओं ने ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है।

Shiv Sena MLC Neelam Gorhe: Met MoS Home Ranjeet Patil yesterday, demanding action against tradition of mandatory virginity test for girls before marriage, in Kanjarbhat community of Maharashtra. pic.twitter.com/jmA65bx214

— ANI (@ANI) February 7, 2019