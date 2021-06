कांग्रेस-NCP कर रहीं नेतृत्व कमजोर, PM के जाएं करीब…CM उद्धव को शिवसेना MLA का खत

महाराष्ट्र में सत्तासीन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात पता चलती है शिवसेना के एक कद्दावर नेता प्रताप सरनाईक के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र से। दरअसल, सरनाईक ने इस चिट्ठी में केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाने के साथ कांग्रेस और राकांपा को मौका परस्त पार्टियां करार दिया है।

चिट्ठी में क्या बोले हैं प्रताप सरनाईक?: प्रताप सरनाईक की इस चिट्ठी के पर 1 जून की तारीख पड़ी है। खत में उन्होंने महाविकास अघाड़ी की साथी पार्टियों को घेरते हुए कहा, “राकांपा और कांग्रेस अपना खुद का सीएम चाहते हैं। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और राकांपा शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि राकांपा को केंद्र सरकार से परोक्ष रूप से समर्थन हासिल है, क्योंकि राकांपा नेताओं के पीछे कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं लगी है।

उनकी चिट्ठी में आगे लिखा है, “हम आप पर और आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन कांग्रेस और राकांपा हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप पीएम मोदी के करीब जाते हैं, तो बेहतर होगा। अगर हम एक बार फिर साथ आ गए तो यह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा।”

उन्होंने केंद्र की कानूनी जांच का डर जताते हुए कहा, “बिना किसी गलती के सेंट्रल एजेंसियां हमें निशाना बना रही हैं, अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो रवींद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यह कार्यकर्ताओं की भावना है।”

