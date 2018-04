शिवसेना लीडर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश

मुंबई की ठाने पुलिस ने भिंवडी में हुई शिवसेना लीडर मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने शिवसेना के शाहपुर तालुका उपप्रमुख शैलेश निमसे की हत्या में उनकी पत्नी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शैलेश निमसे की हत्या की साजिश उनकी पत्नी ने ही रची थी। पत्नी ने हत्या के लिए डेढ़ लाख रुपए की सुपारी दी थी। बता दें कि 20 अप्रैल को पुलिस ने शिवसेना के शाहपुर तालुका उपप्रमुख शैलेश निमसे का आधा जला शव देवचोले गांव से बरामद किया था। इस हत्या कांड में पुलिस को कई और लोगों के शामिल होने का पता चला है, पुलिस अभी भी बाकी 3 आरोपियों को तलाश कर रही है।

शैलेश निमसे मर्डर केस जांच कर रही है पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए प्रमोद लुटे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रमोद लुटे से पूछताछ के दौरान नेता की पत्नी साक्षी का नाम सामने आया। आरोपी पत्नी ने पकड़े जाने पर हत्या की साजिश के पीछे पति शैलेश के अवैध संबंध और मारपीट बताई है। साक्षी ने बताया कि शैलेश के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, वह उसके साथ मारपीट करता था और जबरन तलाक के कागजात पर दस्तखत कराना चाहता था। इसके अलावा साक्षी ने बताया कि शैलेश उसे जायदाद से भी बेदखल कर सकता था। इसी डर से साक्षी ने पति शैलेश निमसे को मारने के लिए डेढ़ लाख रुपए की सुपारी दी थी।

Thane: Wife of Shiv Sena leader from Shahapur Shailesh Nimse & one man, arrested for murdering the leader. His half-burnt body was found on 20 April. Search for 3 more accused underway. Police say Nimse's wife had made murder plan due to his illicit relationship with other woman. pic.twitter.com/TX3mxyaUpp

— ANI (@ANI) April 25, 2018