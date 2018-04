रविवार (22 अप्रैल) शाम को मुंबई के कांदिवली के गोकुल नगर इलाके में अज्ञात लोगों ने शिवसेना नेता सचिन सावंत की गोली मारकर हत्या कर दी। सचिन सावंत शिवसेना से काफी साल से जुड़े हुए थे और कुरर के डेप्यूटी शाखा के प्रमुख भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के वक्त अज्ञात हमलावर बाइक पर आए और सचिन सावंत पर गोलियां चला दीं। एक गोली उनके सीने पर लगी। गोली लगते ही सावंत जमीन पर गिर पड़े। हमला करने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। बाद में सचिन सावंत को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि सचिन उस वक्त अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर थे। हालाकिं इस घटना में सावंत के साथी को कुछ नहीं हुआ। उनके साथी का कहना है कि 2 बदमाश हमलावरों ने पहले 46 वर्षीय नेता सचिन सावंत को पीछे से अवाजा देकर रोका और बाद में गोलियां चला दीं। बाद में उन्हें बाबा साहेब आंबेडकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्हे मृत घोषित किया गया।

Shiv Sena leader, Sachin Sawant shot dead by miscreants in Mumbai. DCP Vikram Deshmane says, 'As of now we do not know how many people were involved in this. We are investigating the matter. We will look into all aspects of the case.' #Maharashtra pic.twitter.com/nMsTstu65u

— ANI (@ANI) April 22, 2018