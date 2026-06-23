सोमवार को सामने आए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों में मुख्य रूप से महायुति गठबंधन का दबदबा छाया रहा। सत्ताधारी गठबंधन ने 17 में से 16 सीटें जीतीं जिनमें से 6 सीटें निर्विरोध चुनी गईं। विजेताओं में एक ऐसा उम्मीदवार भी रहा जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई। सईद खान जिन्हें राजनीतिक हलकों और उनके गृहनगर पथरी में ‘गब्बर’ के नाम से जाना जाता है, वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पहले मुस्लिम एमएलसी बने। सईद ने परभनी-हिंगोली स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।

46 वर्षीय सईद खान महाराष्ट्र के परभणी जिले के पथरी से आते हैं। पठान समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खान ने ठेकेदार के रूप में अपना करियर शुरू किया और धीरे-धीरे स्थानीय राजनेताओं से संपर्क स्थापित किए। उनका उपनाम “गब्बर” वर्षों से उनके साथ जुड़ा हुआ है और अब इतना प्रचलित हो गया है कि क्षेत्र के कई लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा इसी नाम से जानते हैं।

सईद शिवसेना की पूर्व सांसद भावना गावली के करीबी बने

सईद का राजनीतिक उदय तब शुरू हुआ जब वे शिवसेना की पूर्व सांसद भावना गावली के करीबी सहयोगी बन गए। इसके जरिए सईद ने धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। साल 2021 में तब अहम मोड़ आया जब ईडी ने भावना के नेतृत्व वाले महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की लगभग 7 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया गया था और दावा किया कि सईद और अन्य लोगों ने जाली दस्तावेजों के माध्यम से ट्रस्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया था।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार

चार साल पहले, सईद खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में डाल दिया था। खान ने जुलाई 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने से पहले नौ महीने से अधिक समय जेल में बिताया था। रिहाई के कुछ ही दिनों के भीतर शिवसेना में विभाजन के बाद भावना गावली एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गईं। जिसके बाद खान ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। बाद में पार्टी ने उन्हें अपने अल्पसंख्यक दल का प्रमुख नियुक्त किया।

2024 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों के संबंधों में थोड़ी खटास आ गई थी। सईद खान पथरी से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन महायुति की सीट-बंटवारे की योजना के तहत यह सीट एनसीपी को मिल गई। इस फैसले से नाखुश होकर उन्होंने राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 55,000 से अधिक वोट हासिल किए। हालांकि सईद खान हार गए लेकिन उनके प्रदर्शन से इस क्षेत्र में उनका प्रभाव स्पष्ट हो गया।

शिवसेना को विधान परिषद में पहला मुस्लिम प्रतिनिधि मिला

पिछले कुछ सालों में सईद ने परभणी और पड़ोसी जिलों के स्थानीय निकायों में एक मजबूत नेटवर्क बनाया है। पथरी नगर परिषद चुनावों के दौरान यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जहां शिवसेना ने नगर निकाय पर नियंत्रण हासिल कर लिया। खान ने नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपने भाई का सफलतापूर्वक समर्थन किया और अनुभवी स्थानीय नेता बाबाजानी दुर्रानी के खेमे द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को हराया। इस चुनाव में सईद खान को 242 वोट मिले जबकि शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार विवेक नवंदर को 159 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार सुशीलकुमार देशमुख को 56 वोट मिले, वहीं आठ वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। इस जीत से शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को विधान परिषद में पहला मुस्लिम प्रतिनिधि मिला।

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