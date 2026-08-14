शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में माता साहब गुरुद्वारे में हमला किया गया था और इसमें उनके हाथ में चोट आई थी। बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बादल उस वक्त अपनी पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारा साहिब में आए थे।

अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नांदेड़ में पत्रकारों से बातचीत में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन पर दो बार हमला किया जा चुका है और दोनों बार यह हमला पवित्र धार्मिक जगहों पर किया गया। उन्होंने कहा कि यह हमला पहले गोल्डन टेंपल में हुआ और इस बार हजूर साहिब में।

बादल ने कहा कि जिसके सिर पर गुरु साहब का हाथ है, उस पर कोई आंच नहीं आ सकती।

#WATCH | Nanded, Maharashtra | On being attacked at a Gurdwara yesterday, Former Deputy CM of Punjab Sukhbir Singh Badal says, "Their mission is to take control of the situation in Punjab and disturb the peace, which, as President of Akali Dal, I will never allow… Both times… https://t.co/ppLqYkgvh7 pic.twitter.com/uAp9mCHTSS — ANI (@ANI) August 14, 2026

पंजाब का माहौल नहीं खराब होने देंगे

बादल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं लेकिन अकाली दल का अध्यक्ष होने के नाते वह कतई ऐसा नहीं होने देंगे और उनके पिता प्रकाश सिंह बादल ने भी ऐसा ही किया था। बादल ने कहा कि ऐसे लोग जो देश और पंजाब की अमन-शांति के दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उन्हें बचा लिया।

बादल ने कहा, “ना मैं डरता हूं, ना मैं डरा हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब में भाईचारे की सांझ के लिए वचनबद्ध है।”

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल कोई भी कुर्बानी दे सकता है लेकिन हमारे लिए पंजाब और देश की तरक्की सबसे पहले है और सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द्र भी हमारी प्राथमिकता में है।

राजनीतिक दलों ने की निंदा

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री बादल ने कहा कि जितना मर्जी जोर लगा लो, सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं ने बादल पर हुए हमले की निंदा की है।

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शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर दो साल के भीतर दूसरी बार हमला हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें दूसरी खबर।