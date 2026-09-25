सूरज यादव ने बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे उस कमर्शियल जहाज से अपने परिवार को वीडियो कॉल किया जिस पर वह काम कर रहा था। वह उन्हें जहाज पर जिंदगी कैसी होती है, यह दिखाने के लिए बहुत उत्साहित था। 22 साल के सूरज ने गर्व के साथ उन्हें जहाज दिखाया। यह जहाज ओमान के पूर्वी तट से भारत लौट रहा था। उसने उन्हें वह जगह दिखाई जहां वह काम करता था और सोता था और उसे जहाज पर मिलने वाला खाना भी दिखाया।

करीब 30 मिनट बाद होर्मुज जलमार्ग के पास जहाज पर एक मिसाइल गिरी। इसमें सूरज की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में उसके परिवार को उसकी मौत की खबर कुछ घंटों के बाद में मिली।

सभी लोग जहाज को देखकर खुश थे- अवधेश यादव

सूरज के चाचा अवधेश यादव ने कहा, “घर में सभी लोग जहाज देखकर खुश थे। सूरज हमारे परिवार का और वास्तव में पूरे गांव का, पहला व्यक्ति था जिसने किसी कमर्शियल जहाज पर यात्रा की। हमारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे और उसे हमें जहाज घुमाते हुए देख रहे थे।” उन्होंने कहा, “हमें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि हमारी कॉल खत्म होने के ठीक बाद यह घटना घटी।”

सूरज के सिर पर लगा जहाज का मलबा

अवधेश ने बताया कि मुंबई स्थित शिपिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिवार को इस दुखद खबर की जानकारी दी। उन्होंने बताया, “बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज के कर्मचारियों को मिसाइल हमले की सूचना मिली, जिसके बाद वे समुद्र में कूद गए। जहाज पर 28 लोग सवार थे। विस्फोट में जहाज का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मलबा सूरज के सिर पर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई।”

सूरज के पिता ओम प्रकाश यादव पिछले तीन महीनों से कुवैत में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। सूरज तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और शादीशुदा नहीं था। उसके दो छोटे भाई अपनी मां के साथ कर्माजीतपुर गांव में रहते हैं। परिवार ने बताया कि यह उनकी पहली नौकरी थी और किसी कमर्शियल जहाज पर उनकी पहली यात्रा थी।

जहाज पर क्या काम करता था सूरज?

वह एक सफाईकर्मी था, जो जहाज के इंजन वाले हिस्सों और मशीनरी की सफाई के लिए जिम्मेदार था और निर्देशानुसार जहाज के इंजीनियरों की मदद करता था।

सूरज के चाचा ने बताया, “सूरज मर्चेंट नेवी में शामिल होना चाहता था। इसलिए स्कूल के बाद, हमने उसका एडमिशन जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स में कराया, जिसे उसने इस साल जनवरी में पूरा किया। वह पिछले महीने ओमान से जहाज पर सवार हुआ और वहां से दुबई और फिर बर्लिन गया। जब यह घटना हुई, तब जहाज सूरत लौट रहा था।” परिवार उसके शव को घर वापस लाने के प्रयास कर रहा है।

ओमान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बुधवार को भारत की ओर जाते समय जहाज एमवी केप दाओ पर हमला हुआ। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 19 भारतीय नागरिकों सहित सभी बचे हुए क्रू सदस्यों को ओमान की रॉयल नेवी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सोनोवाल ने एक्स पर कहा, “सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सूरज यादव का शव पूरे सम्मान के साथ घर लाया जाए और उनके परिवार को हर संभव मदद दी जाए।”

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बुधवार को ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज सेट्टेबेलो (Settebello) पर हुए हमले में कम से कम तीन भारतीय लापता हैं। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है। वहीं, भारतीय चालक दल को ले जा रहे जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने दिल्ली में शीर्ष अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने जहाज पर हुए हमले के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ज डी’अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…