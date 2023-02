Shibu Soren Health Update: झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी, सीने में संक्रमण के बाद रांची के मेदांता में भर्ती

जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 4 फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वां स्थापना दिवस समारोह से लौटने के बाद उनको कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी।

झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (Shibu Soren) की तबीयत खराब होने और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत पर गुरुवार को उनको रांची (Ranchi) के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में भर्ती कराया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव (JMM General Secretary) सुप्रियो भट्टाचार्य (Supriyo Bhattacharya) ने बताया, “मेरी डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि चेस्ट में संक्रमण है। न्यूमोनिया का एक पैच भी बताया है, जो की पूरी तरह से नियंत्रण में है।” वह खाना भी खा रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2-3 दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। झारखंड की राजनीति में कद्दावर नेता के रूप में है पहचान 80 वर्षीय शिबू सोरेन राज्य के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस समय उनके बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन को झारखंड की राजनीति में कद्दावर नेता के रूप में पहचान है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि डॉक्टरों ने उनकी कई तरह की मेडिकल टेस्ट किए हैं। फिलहाल डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अमित की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को फिलहाल स्थिर बताया है हाल ही में 4 फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा 51वां स्थापना दिवस समारोह था। इस दौरान देर शाम तक वह वहीं थे। कार्यक्रम से लौटने के बाद वे कुछ कमजोरी महसूस कर रहे थे। इस दौरान उनका घर में ही उनके निजी चिकित्सक इलाज कर रहे थे। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इस पर परिवार के सदस्यों ने गुरुवार को उनको रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। वहां फिलहाल उनका स्वास्थ्य स्थिर है।

