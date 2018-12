आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि इस मामले में हाईकमान जो कुछ भी फैसला करेगा। वह उन्हें मंजूर होगा। शीला दीक्षित के इस बयान ने गठबंधन को लेकर नई हवा दे दी है।

राजधानी दिल्ली में बुधवार को आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत के दौरान शीला दीक्षित ने कहा- ‘हाई कमान जो भी फैसला लेगा, वह हमें स्वीकार होगा।’ हालांकि औपचारिक तौर पर आप और कांग्रेस नेताओं का इस पर कोई बयान नहीं आया है। गौरतलब है की बीते दिनों दिल्ली में किसानों के मार्च के मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक मंच पर नजर आए थे। ‘आप’ नेताओं ने तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत पर हर्ष भी जताया था। ऐसे में शीला दीक्षित का बयान काफी अहम हो जाता है।

