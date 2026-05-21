उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक 19 साल की नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी मिली। बताया जाता है कि घटना से कुछ घंटे पहले ही उसने अपने पिता को फोन करके उसे ससुराल से घर ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे अपनी हत्या का डर था। पुष्पेंद्री देवी के परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक महिला के पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

पुष्पेंद्री का विवाह इसी साल 13 फरवरी को गजराउला क्षेत्र के खुमावली निवासी किसान ओमपाल से हुआ था। मृतका के पिता बलबीर सिंह ने बताया कि परिवार ने विवाह के समय अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन पुष्पेंद्री के ससुराल वाले कथित तौर पर नाखुश थे और अधिक दहेज की मांग कर रहे थे।

सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि पुष्पेंद्री के पति ओमपाल, ससुर राजेंद्र, सास इंद्रावती और दो अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 80 (दहेज हत्या) और 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता करना) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

त्यागी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की गर्दन पर रस्सी के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। इस बीच, आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग फरार हैं उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मृतका के पिता बलबीर ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे पुष्पेंद्री ने उन्हें फोन किया। उस वक्त वह बहुत परेशान थी। वह फोन पर बेबस होकर रो रही थी। वह मुझसे कह रही थी मुझे पापा घर ले चलो। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बार-बार कह रही थी, ‘पापा, वे मुझे मार डालेंगे।”

बलबीर ने बताया कि मैंने अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन जब तक कि मैं अपनी बेटी के पास पहुंचता, तब तक उसकी मौत की खबर मेरे पास आ गई। वह रोते हुए कहते हैं कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बेटी के यह उसकी आखिरी बातचीत होगी।

पुष्पेंद्री के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी हत्या कर दी और फिर शव को फांसी पर लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद से ही लगभग 10 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पुष्पेंद्री को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। यह पूरा मामला अमरोहा जिले के आदमपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगदपुर चोइया का है।

त्विषा शर्मा की मौत मामले में होगी सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज

अभिनेत्री व मॉडल त्विषा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखेगी और यदि परिवार अनुरोध करता है तो शव को दिल्ली के एम्स ले जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।