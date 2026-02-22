महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। उन्हें पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। पिछले सप्ताह भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। चार दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

रविवार सुबह शरद पवार की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पुणे के रुबी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले इस समय उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, “मैं इस समय बाबा के साथ हूं। उनके कुछ टेस्ट होने हैं। उन्हें थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और शरीर में पानी की कमी भी पाई गई है।”

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अजित पवार के निधन के बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही है। सीने में कफ की शिकायत के बाद ही उन्हें बारामती से पुणे ले जाया गया था। उस दौरान डॉक्टरों की टीम उनके घर भी आई थी। अब एक बार फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। अब एक तरफ शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के निधन पर सवाल उठने भी बंद नहीं हो रहे हैं।

रविवार को रोहित पवार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बारामती विमान दुर्घटना में शामिल निजी जेट ऑपरेटर के बड़े राजनेताओं और व्यावसायिक हस्तियों से घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में विस्तृत जांच और न्याय की मांग की है।

रोहित पवार के मुताबिक, VSR वेंचर्स (VSR Ventures) के कई प्रभावशाली लोगों से संबंध हैं। इसमें राज्य सरकार से जुड़े कुछ लोग शामिल हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कुछ नाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार को न्याय तभी मिल सकता है, जब देश के दो सबसे ताकतवर नेता-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें